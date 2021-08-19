Münakehat ne demek? Münakehat anlamı ne?
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Münakehat ne demek? Münakehat anlamı ne?

Münakehat ne demek? Münakehat anlamı ne?
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Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Münakehat, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Münakehat ne demek? Münakehat anlamı ne? İşte, Münakehat kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Münakehat kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Münakehat anlamı ne? Münakehat ne demek?

MÜNAKEHAT NE DEMEK?

•Nikâhlanmalar.

•Fık: Nikâhla alâkalı olan bahisler. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

•Fıkıh ilminin dört büyük kısmından biri. Evlenme, boşanma, nafaka Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

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