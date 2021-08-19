Münakehat ne demek? Münakehat anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Münakehat, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Münakehat ne demek? Münakehat anlamı ne? İşte, Münakehat kelimesin anlamı!