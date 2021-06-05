Mumları Karan üfledi
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Mumları Karan üfledi

Mumları Karan üfledi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Fahriye Evcen, 35'inci yaş günü kutlamalarına devam ediyor. Önce Bebek'te arkadaşlarıyla kutlayan oyuncu, daha sonra evinde pasta kesti. Pastanın tüm mumlarını Karan üfledi. İşte detaylar...

Fahriye Evcen, 35'inci doğum gününü evinde de kutladı. Oyuncu, pastanın mumlarını ise üfleyemedi. Evcen'in, kucağına aldığı oğlu Karan tüm mumları söndürdü.

O anları Instagram'dan paylaşan Burak Özçivit, "Kuzum ve pasta kurdum" diye yazdı. Evcen, "Hiç birini kendim üfleyememem peki?" karşılığını verirken Özçivit ise, "Niye acaba" dedi.

Mumları Karan üfledi
Mumları Karan üfledi

Kaynak: Snob Magazin

Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'in doğum gününe özel kutlama: Nice senelere güzel eşim
Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'in doğum gününe özel kutlama: Nice senelere güzel eşim
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