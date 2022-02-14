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Müminhan Bilgin, Akdeniz Eskrim Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi

AA, Fatih Gazioğlu - Spor
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Müminhan Bilgin, Akdeniz Eskrim Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkan Vekili Müminhan Bilgin, Akdeniz Eskrim Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkan Vekili Müminhan Bilgin, Akdeniz Eskrim Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.

Federasyondan yapılan açıklamada, " İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen Akdeniz Eskrim Konfederasyonu (COMES) Genel Kurulu'nda Başkan Vekilimiz Müminhan Bilgin, Akdeniz Eskrim Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi." denildi.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Akdeniz, İspanya, Türkiye, Eskrim, Spor, Haberler

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