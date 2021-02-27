Mümin Sarıkaya kimdir? İbo Show konuğu Mümin Sarıkaya kaç yaşında, nereli? Mümin Sarıkaya şarkıları! İbo Show konukları kimler?

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MÜMİN SARIKAYA KİMDİR?

Mümin Sarıkaya (9 Haziran 1978), Türk halk müziği ve özgün müzik sanatçısı.

2015 yılında Dokuz Sekiz Müzik etiketiyle çıkarılan "Ben Yoruldum Hayat" şarkısıyla tanınmıştır. 45. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Halk Müziği Erkek Sanatçısı ödülünü almıştır.

1978 yılında Yozgat'da doğdu. Henüz 1yaşında iken babasını kaybeden Mümin Sarıkaya, bağlama ile ilk öğretim yıllarında tanıştı. İlk dersini ağabeyinden aldı. Annesi, ablası ve ağabeyi ile birlikte zor günler geçiren Sarıkaya'nın o dönemlerdeki tek hayali annesine bir ev alabilmekti.25 yaşında bu hayalini gerçekleştirdi. 28 yıl boyunca bağlama çaldı ve son yıllarda beste yapmaya başladı. Eserlerini sosyal medya platformları aracılığı ile müzik severlerle buluşturmaya başlayan Mümin Sarıkaya, Youtube'da paylaştığı "Ben Yoruldum Hayat" bestesi ile dikkatleri üzerinde çekti. Bir çok dizide yer alan "Ben Yoruldum Hayat" şarkısının video klibi 300 milyonun üzerinde izlendi. Mümin Sarıkaya, DokuzsekizMüzik'ten Ahmet Çelenk ile yolları kesiştikten sonra eserlerini bir albümde toplamaya karar verdi. Türkiye'nin farklı yerlerinde konserlerine devam ederken, aynı zamanda albüm hazırlıklarını tamamladı. Mümin Sarıkaya'nın albümle aynı adı taşıyan, "Ben Yoruldum Hayat" ve daha önce single olarak yayınladığı "Al Başımdan Bu Dertleri" şarkılarının da bulunduğu albümde 10 eser yer almakta. Albümde 6 şarkının söz ve müziği Mümin Sarıkaya'ya ait. Ayrıca Neşet Ertaş, Ali Osman Nebioğlu, Nurullah Akçayır gibi ustaların eserlerini yorumlayan Sarıkaya, şarkıların düzenlemelerinde Göksun Çavdar, Cihan Sezer, Alper Atakan gibi önemli müzisyenlerle çalıştı. Mümin Sarıkaya, evli ve iki çocuk babasıdır.

MÜMİN SARIKAYA ŞARKILARI

Ben Yoruldum Hayat · 2016

Yazın Yağar Kar Başıma

Ben Yoruldum Hayat · 2016

Al Başımdan Bu Dertleri

Sevda Türküleri

Dur Diyemem · 2018

Annem

Ben Seni Öpsem

Dur Diyemem · 2018

Kerkük'ün Zindanına Attılar Beni

Gözlerin

Mahzuni'ye Saygı · 2017

Böyle Olur mu

Dur Diyemem · 2018

Şu Karşıki Dağda Kar Var Duman Yok

Nabız

Ben Yoruldum Hayat · 2016

Ömrüm Yarısı

İnsan

Yabancı

Dur Diyemem · 2018

Ben Yoruldum Hayat Gelme Üstüme

Huzur

Yok Nazarımda

Dur Diyemem · 2018

Hayat

Ben Yoruldum

Ben Yoruldum Hayat 2015

Yine Bir Hal Oldu