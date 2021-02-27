Mümin Sarıkaya kimdir? İbo Show konuğu Mümin Sarıkaya kaç yaşında, nereli? Mümin Sarıkaya şarkıları! İbo Show konukları kimler?
27 Şubat Cumartesi Star tv ekranlarında yayınlanacak İbo Show konuğu Mümin Sarıkaya kaç yaşında, nereli? Mümin Sarıkaya şarkıları! Mümin Sarıkaya kimdir? İbo Show konukları kimler? Safiye Soyman! Davut Güloğlu!
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MÜMİN SARIKAYA KİMDİR?
Mümin Sarıkaya (9 Haziran 1978), Türk halk müziği ve özgün müzik sanatçısı.
2015 yılında Dokuz Sekiz Müzik etiketiyle çıkarılan "Ben Yoruldum Hayat" şarkısıyla tanınmıştır. 45. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Halk Müziği Erkek Sanatçısı ödülünü almıştır.
1978 yılında Yozgat'da doğdu. Henüz 1yaşında iken babasını kaybeden Mümin Sarıkaya, bağlama ile ilk öğretim yıllarında tanıştı. İlk dersini ağabeyinden aldı. Annesi, ablası ve ağabeyi ile birlikte zor günler geçiren Sarıkaya'nın o dönemlerdeki tek hayali annesine bir ev alabilmekti.25 yaşında bu hayalini gerçekleştirdi. 28 yıl boyunca bağlama çaldı ve son yıllarda beste yapmaya başladı. Eserlerini sosyal medya platformları aracılığı ile müzik severlerle buluşturmaya başlayan Mümin Sarıkaya, Youtube'da paylaştığı "Ben Yoruldum Hayat" bestesi ile dikkatleri üzerinde çekti. Bir çok dizide yer alan "Ben Yoruldum Hayat" şarkısının video klibi 300 milyonun üzerinde izlendi. Mümin Sarıkaya, DokuzsekizMüzik'ten Ahmet Çelenk ile yolları kesiştikten sonra eserlerini bir albümde toplamaya karar verdi. Türkiye'nin farklı yerlerinde konserlerine devam ederken, aynı zamanda albüm hazırlıklarını tamamladı. Mümin Sarıkaya'nın albümle aynı adı taşıyan, "Ben Yoruldum Hayat" ve daha önce single olarak yayınladığı "Al Başımdan Bu Dertleri" şarkılarının da bulunduğu albümde 10 eser yer almakta. Albümde 6 şarkının söz ve müziği Mümin Sarıkaya'ya ait. Ayrıca Neşet Ertaş, Ali Osman Nebioğlu, Nurullah Akçayır gibi ustaların eserlerini yorumlayan Sarıkaya, şarkıların düzenlemelerinde Göksun Çavdar, Cihan Sezer, Alper Atakan gibi önemli müzisyenlerle çalıştı. Mümin Sarıkaya, evli ve iki çocuk babasıdır.
MÜMİN SARIKAYA ŞARKILARI
Ben Yoruldum Hayat · 2016
Yazın Yağar Kar Başıma
Ben Yoruldum Hayat · 2016
Al Başımdan Bu Dertleri
Sevda Türküleri
Dur Diyemem · 2018
Annem
Ben Seni Öpsem
Dur Diyemem · 2018
Kerkük'ün Zindanına Attılar Beni
Gözlerin
Mahzuni'ye Saygı · 2017
Böyle Olur mu
Dur Diyemem · 2018
Şu Karşıki Dağda Kar Var Duman Yok
Nabız
Ben Yoruldum Hayat · 2016
Ömrüm Yarısı
İnsan
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Dur Diyemem · 2018
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