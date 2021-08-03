Mumcular-Mazı yolu tekrar yanıyor
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Mumcular-Mazı yolu tekrar yanıyor

Mumcular-Mazı yolu tekrar yanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Milas'ta başlayan ve Bodrum'a sıçrayan orman yangınında dün yanan Mumcular-Mazı yolunda bugün öğle saatlerinde tekrar alevler yükseldi.

Milas'ta başlayan ve Bodrum'a sıçrayan orman yangınında dün yanan Mumcular-Mazı yolunda bugün öğle saatlerinde tekrar alevler yükseldi.

Mazı yolunun sol bölümündeki alanda başlayan yanın yolun sağ tarafına sıçradı. Çocuk mezarlığı mevkiine gelmeden öncesi rampada yükselen alevlere orman ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alevlerin tekrar yükselmesi üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, itfaiye ve su tankı yönlendirildi.

Genç çam ağaçlarının bulunduğu bölgede ekiplerin yol boyunca alevler ile mücadelesi sürerken, şiddetli rüzgar ve rüzgarın ani yön değiştirmesi nedeniyle söndürme çalışmalarında ekipler zor anlar yaşıyor.

Bölgeden yükselen siyah dumanlar Mumcular-Mazı yolunu geceye çevirdi. - MUĞLA

Mumcular-Mazı yolu tekrar yanıyor
Mumcular-Mazı yolu tekrar yanıyor
Mumcular-Mazı yolu tekrar yanıyor
Mumcular-Mazı yolu tekrar yanıyor
Mumcular-Mazı yolu tekrar yanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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