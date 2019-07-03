Mumbai'de ölenlerin sayısı 19'a yükseldi

Mumbai'de ölenlerin sayısı 19'a yükseldi

Hindistan'ın Mumbai kentinde muson yağmurları nedeniyle bir duvarın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a yükseldiği belirtildi.

Mumbai'de ölenlerin sayısı 19'a yükseldi

Hindistan'ın Mumbai kentinde muson yağmurları nedeniyle bir duvarın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a yükseldiği belirtildi.

Hindistan'ın Mumbai kentindeki Pimpripada bölgesinde dün muson yağmurları nedeniyle gecekondu mahallesinde duvar çökmüştü. Faciada hayatını kaybedenlerin sayısının 15'ten 19'a yükseldiği belirtildi. En az 69 kişinin de yaralandığı olayın ardından sivil savunma, itfaiye ve polis ekiplerinin enkaz altındakileri arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Cumartesi günü de şiddetli yağışlar nedeniyle Pune şehrinde duvar çökmüş, 15 kişi hayatını kaybetmişti. - YENİ DELHİ

Kaynak: İHA
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