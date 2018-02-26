Mumbai'de Çalışanların Kazandığı Maaş, Dünya Ortalamasının 2 Katı

HSBC Expat Araştırma sonuçlarına göre, kendi ülkesi dışında çalışan çok uluslu şirket çalışanı anlamına gelen expatlar en çok parayı Mumbai'de kazanıyor.

YILLIK KAZANÇ 217 BİN DOLAR

Expatların Mumbai'deki yıllık kazanç ortalaması 217 bin doları geçerken, dünya ortalaması ise yaklaşık 100 bin dolar. Böylece şehirde çalışanlar dünya ortalamasını iki kattan fazla geçiyor.

Mumbai'den sonra San Francisco gelirken, burada çalışanların ortalaması 207 bin doları geçmiş durumda. Zürih'te çalışan expatlar ortalama 207 bin dolar kazanırken, Şangay'da 202 bin dolar, Cenevre'de ise 185 bin dolar kazanıyorlar.

EN DÜŞÜK EDINBURGH

31 şehrin yer aldığı araştırmaya göre en az par ise Edinburgh'da. Burada çalışanlar ortalamanın çok altında, neredeyse yarısı olan 56 bin dolar kazanıyor. Lisbon'dakiler 61 bin dolar kazanırken, Birmingham'da ortalama kazanç 62 bin dolar.