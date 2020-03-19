Multivitamin kullanımı koronavirüsten korur mu?
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Sağlık ›› Multivitamin kullanımı koronavirüsten korur mu? - Haber
Sağlık

Multivitamin kullanımı koronavirüsten korur mu?

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüsü salgınında vatandaşların önlem olarak başvurduğu yollardan biri de multivitamin desteği. Multivitamin kullanımı ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler konusunda tavsiyelerde bulunan Dr. Öğr. Üy.

19.03.2020 11:16 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:16
Multivitamin kullanımı koronavirüsten korur mu?
Tüm dünyayı etkileyen koronavirüsü salgınında vatandaşların önlem olarak başvurduğu yollardan biri de multivitamin desteği. Multivitamin kullanımı ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler konusunda tavsiyelerde bulunan Dr. Öğr. Üy. Gaye Hafez, sağlıklı bir bireyde multivitaminin kullanımının kişiye zarar vermeyeceğini ancak böbrek ve karaciğer hastalığı olanlar, yaşlı bireyler, gebeler, kanser hastaları, özel beslenmeye tabi hastalar (Çölyak vb) ile immün sistemi baskılanmış hastaların hekim kontrolünde multivitamin kullanması gerektiğine dikkat çekti.

?Dünyayı etkileyen ve Türkiye'de de vakaları görülmeye başlanan koronavirüs salgınına önlem olarak vatandaşlar multivitamin ürünleri kullanımına gidiyor. Türkiye'de yapılan güncel bir ankete göre halkın yüzde 97'sinin bu virüsü duyduğu, yüzde 85'inin uygulanması gereken koruyucu yöntemleri bildiği ancak yüzde 55'inin bu yöntemleri uyguladığı sonucu ortaya çıktı. Açıklanan yöntemlerin dışında bağışıklık sistemini güçlendireceği inancıyla multivitamin destek ürünlerine de büyük bir talep olduğu belirlendi. Multivitamin desteği almanın koronavirüse karşı bir çözüm olup olmadığıyla ilgili ??Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üy. Gaye Hafez, açıklamalarda bulundu.

?"VİTAMİNLERDEN MUCİZE BEKLENMEMELİ"?

Dr. Öğr. Üy. Gaye Hafez, "tüm multivitamin ve/veya ürünlerin önem sırası, Sağlık Bakanlığınca açıklanan yöntemlerden, yani kişisel farkındalık ve sorumluluğun öneminden sonra geliyor" dedi ve ekledi: "Tedavisi henüz bulunmamış bir hastalık karşısında yapabileceklerimizin başında kişisel hijyen kurallarına uymak ve bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak geliyor, halka mucize ürünlerden söz edemeyiz"

Dr. Gaye Hafez, "Günlük hayatta bağışıklık sisteminizi güçlü tutmak için ne yapıyorsanız, onları yapmaya devam etmelisiniz. Sebze ve meyve ağırlıklı olmak üzere düzgün beslenme, düzenli uyku, ağır olmamak kaydıyla egzersiz öneriliyor. Sağlıklı bir bireyin bu söylediklerimizden eksikleri varsa veya kişi ek bir destek istiyorsa multivitamin kullanabilir. Buradaki amaç, virüsü yok etmek veya hastalığı tedavi etmek değil, bağışıklık sistemini güçlendirmek" şeklinde konuştu.

"DOĞRU DOZ" UYARISI

Sağlıklı bir bireyde multivitaminin kullanımının kişiye zarar vermeyeceğini ancak böbrek ve karaciğer hastalığı olanlar, yaşlı bireyler, gebeler, kanser hastaları, özel beslenmeye tabi hastalar (Çölyak vb) ile immün sistemi baskılanmış hastaların hekim kontrolünde multivitamin kullanması gerektiğini vurgulayan ??Dr. Gaye Hafez şunları söyledi: "Bu tip ürünlerin içinde vitaminlerin yanı sıra, bazı mineraller, bitki ekstreleri ve bazı tatlandırıcılar mevcut. Bu saydığımız özel risk grupları, genellikle çoklu sayıda ilaç kullanan bireylerden oluşuyor. Çoklu ilaç kullanımında ilaç-ilaç, ilaç-bitki etkileşimleri de olabileceğinden, bu hasta gruplarında hekim önerisi dışında multivitamin önermiyoruz. Ancak sağlıklı bireylerde de günlük doz miktarını geçmek elbette yanlış. O durumda, sağlıklı bireyler de zarar görür. Her ürünün içeriği farklı olduğu için doz örneği veremiyorum ancak multivitaminlerin de tıpkı ilaçlardaki gibi günlük doğru dozda kullanılması gerekiyor"

Multivitamin kullanımı konusunda öneriler?de bulunan ?Dr. Gaye Hafez?, "Günlük hayatta bağışıklık sisteminizi güçlü tutmak için ne yapı?lıyorsa, onları yapmaya devam e?dilmeli. Ek bir desteğe ihtiyaç duyu?lması  yahut laboratuvar testlerinde herhangi bir vitamin eksikliği tespit edil?miş olması halinde, ilgili vitamini içeren ürünler kullan?ılabilir. Multivitamin grubu zengin, bu alanda pek çok ürün var. Multivitaminin yanı sıra, ??az önce saydığım risk grupları dışındaki hastalarda? ??beta-glukan, koenzimQ10 içeren ürünler, kara mürver çiçeği ekstresi ve C vitamini içeren takviye ürünleri de kullanılabilir?" şeklinde konuştu.  ?

AŞIRI DEZENFEKTAN KULLANIMINA DİKKAT

Hijyen amaçlı aşırı dezenfektan kullanımına da değinen Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üy. Gaye Hafez konu ile ilgili olarak şu bilgileri paylaştı: "Aşırı kullanımdan kasıt, her iki dakikada bir alkol bazlı dezenfektan ile elimizi yıkamaksa, buna gerek yok, cildi tahriş eder. Sağlık Bakanlığı, her iki saatte bir, su ve sabun ile 20 saniye boyunca el yıkamanın gerektiğini üzerine basarak vurguluyor. Dışarıyla temas edildiğinde, para vb elden ele dolaşan materyallere dokunulduğunda, toplu taşıma kullanmak zorunda kalındığında mümkün olan en kısa zaman içinde eller yıkanmalı. Çok sık el yıkamak, alkol bazlı dezenfektan veya kolonya kullanmak, elbette bir süre sonra cildi tahriş edebilir. Başta cilt kuruluğu olmak üzere, dermatit veya ciltte minör enfeksiyonlara yol açabilir. Alerji oluşturabilir. Ancak bu ikinci aşamada düşüneceğimiz ?bir ?şey. Cilt kuruluğunu ve beraberinde getirdiği bu riskleri önlemek için, dermokozmetik ürün gruplarında yer alan el kremleri, cilt nemlendiricileri kullanılabili?r?. Şu an sosyal ortam izolasyonu ve hijyen koronavirüsten korunmak için tek çaremiz."


- İstanbul

Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Virüs belirtileri olan vatandaş herkesin yapması gereken hareketi yaptı Haber
Virüs belirtileri olan vatandaş herkesin yapması gereken hareketi yaptı
Koronavirüs testi yapılan Ender Saraç, karantina altına alındı Haber
Koronavirüs testi yapılan Ender Saraç, karantina altına alındı
Kadir Şeker için istenen ceza belli oldu Haber
Kadir Şeker için istenen ceza belli oldu
Koronavirüs sonrası araç sahipleri soluğu orada aldı! Yüzde 30 artış var Haber
Koronavirüs sonrası araç sahipleri soluğu orada aldı! Yüzde 30 artış var
Kahvehaneye koronavirüs baskını! Vatandaşın savunması pes dedirtti Haber
Kahvehaneye koronavirüs baskını! Vatandaşın savunması pes dedirtti
'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi, sonucu ağır oldu Haber
"Virüslüyüm" diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi, sonucu ağır oldu
Yunanistan'da koronavirüs salgını orduya sıçradı! Bazı askerler karantinaya alındı
Yunanistan'da koronavirüs salgını orduya sıçradı! Bazı askerler karantinaya alındı
Brezilya'da virüse karşı alınan tedbirleri 'histeri ve kuruntu' olarak nitelendiren devlet başkanını milyonlarca kişi protesto etti
Brezilya'da virüse karşı alınan tedbirleri "histeri ve kuruntu" olarak nitelendiren devlet başkanını milyonlarca...
Son Dakika: Erdoğan: Halkbank'a olan kredi borçlarını, 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz
Son Dakika: Erdoğan: Halkbank'a olan kredi borçlarını, 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı
Son dakika: Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM'lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı
Son dakika: Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM'lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı
Denizlispor Sportif Direktörü Burak Özsaraç: Futbolcular maça çıkmak istemiyor
Denizlispor Sportif Direktörü Burak Özsaraç: Futbolcular maça çıkmak istemiyor
Koronavirüs sebebiyle evlerine stok yapan vatandaşlar, derin dondurucu satışlarını artırdı
Koronavirüs sebebiyle evlerine stok yapan vatandaşlar, derin dondurucu satışlarını artırdı
Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil
Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ikinci ölüm gerçekleşti, vaka sayısı bir günde iki kat arttı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ikinci ölüm gerçekleşti, vaka sayısı bir günde iki kat arttı
YKS-LGS ertelenecek mi? Bakan Selçuk canlı yayında yanıtladı
YKS-LGS ertelenecek mi? Bakan Selçuk canlı yayında yanıtladı
Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor
Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor
Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı
Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı
İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı
İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı
Habertürk'te canlı yayında 184 Korona Danışma Hattı arandı
Habertürk'te canlı yayında 184 Korona Danışma Hattı arandı
Sivas'ta karantinadan kaçan koronavirüs şüphelisi, yakalanıp yeniden karantinaya alındı
Sivas'ta karantinadan kaçan koronavirüs şüphelisi, yakalanıp yeniden karantinaya alındı
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında en düşük emekli maaşı 1.500 TL olacak
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında en düşük emekli maaşı 1.500 TL olacak
İspanya'da 3 profesyonel futbolcuda daha koronavirüs tespit edildi
İspanya'da 3 profesyonel futbolcuda daha koronavirüs tespit edildi
Son dakika: İngiltere'de 54 yaşındaki bir Türk, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Son dakika: İngiltere'de 54 yaşındaki bir Türk, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
'Paniğe kapılmayın' sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
Libya İçişleri Bakanlığı: Esed rejimi, Hizbullah ve İran Hafter'e destek için Libya'ya savaşçı gönderiyor
Libya İçişleri Bakanlığı: Esed rejimi, Hizbullah ve İran Hafter'e destek için Libya'ya savaşçı gönderiyor
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Obi Mikel'den ayrılık açıklaması: Verdiğim en zor kararlardan biriydi
Obi Mikel'den ayrılık açıklaması: Verdiğim en zor kararlardan biriydi
Karantinadaki vatandaşların yurtta, yakınlarının ise çevrede bekleyişi devam ediyor
Karantinadaki vatandaşların yurtta, yakınlarının ise çevrede bekleyişi devam ediyor
Gümüşhanespor taraftarı, yasağa rağmen takımlarını dağ yamacından destekledi
Gümüşhanespor taraftarı, yasağa rağmen takımlarını dağ yamacından destekledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Meral Akşener Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mehmet Cahit Turhan
Magazin Hadise Guido Senia Defne Samyeli Mustafa Sandal
Spor Metin Oktay Ersun Yanal Sergen Yalçın Bülent Korkmaz Fernando Muslera
Daha Fazla Türk Kadın Futbol Vatandaş
Şu an buradasınız: Multivitamin kullanımı koronavirüsten korur mu? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2020 12:46:18. #1.14#
title