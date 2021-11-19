Warner Bros'un yeni oyunu Multiversus'tan ilk bakış yayınlandı

Warner Bros. Karakterleri ile yeni bir dövüş oyunu olduğu iddia edildikten sonra, Warner Bros. Games nihayet MultiVersus duyurusu ile söylentilerin doğruluğunu kanıtladı.

Yapılan duyuruda oyun içerisindeki karakterler, haritalar ve dövüş mekanikleri hakkında üç dakikalık bir fragman paylaşıldı.

Multiversus, Smash Bros gibi oynaması ücretsiz bir oyun olacağı açıklandı. Oyun yönetmeni Tony Huynh, takım çalışmasına ve sosyal oyuna odaklandığını söylüyor. Karakterler birbirine karışan güçlü yönlerle karıştırılacak ve eşleştirilecek şekilde tasarlanmıştır.

Warner Bros Games UK& Ireland'ın YouTube hesabından paylaştığı videonun açıklamasında, "MultiVersus, Batman, Shaggy, Superman, Bugs Bunny ve daha fazlası dahil olmak üzere dünyanın en ikonik karakterlerinden bazılarını kullanarak arkadaşlarınızla veya arkadaşlarınızla takım kurmanıza izin veren yepyeni, oynaması ücretsiz bir platform savaşçısıdır." Sözlerine yer verildi.

Multiversus'un 2022'de Xbox, PlayStation ve PC'de piyasaya sürülmesi planlanıyor

MULTİVERSUS İLK BAKIŞ FRAGMANI

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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