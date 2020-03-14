Multipl Skleroz (MS) rahatsızlığında erken teşhis uyarısı
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Harran Üniversitesi, Sağlık

Multipl Skleroz (MS) rahatsızlığında erken teşhis uyarısı

Harran Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özlem Ethemoğlu, bacaklarda uyuşma, şiddetli vakalarda felç veya görme kaybı, uyuşma, karıncalanma, dengesizlik gibi belirtileri olan Multipl Skleroz (MS) hastalığının genç yaşlarda ortaya çıktığını belirterek,...

14.03.2020 10:44 | Son Güncelleme: 14.03.2020 10:44
Multipl Skleroz (MS) rahatsızlığında erken teşhis uyarısı

Harran Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özlem Ethemoğlu, bacaklarda uyuşma, şiddetli vakalarda felç veya görme kaybı, uyuşma, karıncalanma, dengesizlik gibi belirtileri olan Multipl Skleroz (MS) hastalığının genç yaşlarda ortaya çıktığını belirterek, rahatsızlıkta erken teşhisin önemli olduğunu söyledi.

Ethemoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, MS rahatsızlığının merkezi sinir sistemine saldıran kronik bir hastalık olduğunu ve bağışlıklık sisteminde kaynaklanan bir bozukluktan kaynaklandığını belirtti.

Rahatsızlığın belirtilerinin hafife alınmaması gerektiğini vurgulayan Ethemoğlu, "MS hastalığı beyni, beyinciği etkileyen bir rahatsızlık. Hastalık bağışlık sistemindeki bir bozukluktan kaynaklanıyor. Yüzde 90 ataklarla sürdüren bir rahatsızlık. Hastalarda görme bozukluluğuna, güçsüzlük, uyuşma, dengesizlik, bazen idrara sık çıkma gibi belirtileri olabiliyor. Özellikle genç yaşlarla 20-40 yaşlarda ve erkeklerden daha çok kadınlarda iki kat daha fazla rastlanan bir rahatsızlık. Bu rahatsızlıkta erken tanı çok önemli. Çünkü özürlülük oluştuktan sonra geriye dönüş olmayabiliyor." dedi.

MS hastalığının tedavisinin uzman hekimler tarafından sık takip edilerek yapılması gerektiğini anlatan Ethemoğlu, şunları kaydetti:

"Bu hastaların tedavi sürecinde sıkı takibi gerekiyor. Hasta bazen durumu fark etmeden kötüleşiyor. Atak seyrederken ilerleyen duruma geçebiliyor. Hastalar durumlarında değişiklilik olduğunda gelmiyor. Bu da rahatsızlığın farklı durumlara gelmesine neden oluyor. ya da bazı hastalarda erken tanı konulamadığı için hastalığı kontrol altına almak çok zor oluyor. Disiplin gerektiren bir rahatsızlık. Dünyada genelinde yaklaşık 4 milyon insan bu hastalıkla mücadele ediyor. Türkiye'de ise 50 bin civarında hasta bulunduğu tahmin ediliyor. Hastalığın belirli sebeplerinden sosyal çevre, iş yerlerindeki zorluklar gibi etkenler olabiliyor. Bizler hekimler olarak hastalarımıza sosyal çevrelerindeki ve hayatlarındaki zorlukların nasıl üstesinde gelebilecekleri konusunda yardımcı oluyoruz."

Hatice Aksoy da uzun yıllar MS rahatsızlığı bulunduğunu fakat farkında olmadığını belirtti.

Hastalıkta erken tanının çok önemli olduğunu dile getiren Aksoy, "Rahatsızlığım uzun zamandır varmış. Tanısı bir türü konulamadı. 5 yıl önce hastalığım belirlendi. Hastalık nedeniyle ataklarım çoktu. Son dönemlerde Özlem hocanın uyguladığı tedavilerle ataklarım azaldı. Hocama çok teşekkür ediyorum. Hastalık belirtilerini taşıyanlar mutlaka doktora erken başvursun. Erken tanı çok önemli." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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