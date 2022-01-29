Multinetlilere, BiRi'den içecek siparişlerinde yüzde 25 indirim - Haberler Ekonomi
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Multinetlilere, BiRi'den içecek siparişlerinde yüzde 25 indirim

AA, Uğur Aslanhan - Ekonomi
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Multinetlilere, BiRi'den içecek siparişlerinde yüzde 25 indirim

Multinet kullanıcıları, hızlı teslimat servisi BiRi'den verdikleri tüm içecek siparişlerine yüzde 25 indirim kazanacak.

Multinet kullanıcıları, hızlı teslimat servisi BiRi'den verdikleri tüm içecek siparişlerine yüzde 25 indirim kazanacak.

Multinet Up açıklamasına göre, şirket, BiSU ile yaptığı iş birliği kapsamında müşterilerine özel kampanya başlattı.

Bu çerçevede, BiSU'nun hızlı damacana su ve içecek sipariş uygulaması BiRi'den verilen tüm siparişlerde Multinet kullanıcılarına yüzde 25 indirim uygulanacak.

MultiNet ile online ödeme kolaylığının da sunulduğu kampanya 28 Şubat'a kadar sürecek.

İndirimden yararlanmak için MultiPay mobil uygulamasından alınan kampanya kodunun BiSU uygulamasındaki Sepet veya Fırsatlar ekranından "Kampanya Kodu Ekle" bölümüne girilmesi yeterli olacak.

AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi

su, Ekonomi, Haber

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