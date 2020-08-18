HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Multinet Up, yeme içme alışkanlıkları araştırmasının sonuçlarını paylaştı

Multinet Up, koronavirüs salgını normalleşme sürecinde tüketicinin dışarıda yeme-içme alışkanlıklarının nasıl değiştiğini, restoran ve kafelerin tercih edilme nedenlerini ortaya koyan bir araştırma düzenledi.

Multinet Up, yeme içme alışkanlıkları araştırmasının sonuçlarını paylaştı
18.08.2020 10:09 | Son Güncelleme: 18.08.2020 10:12

Multinet Up, koronavirüs salgını normalleşme sürecinde tüketicinin dışarıda yeme-içme alışkanlıklarının nasıl değiştiğini, restoran ve kafelerin tercih edilme nedenlerini ortaya koyan bir araştırma düzenledi.

Multinet Up'tan yapılan açıklamaya göre, 1500'ün üzerinde katılımcı ile gerçekleştirilen araştırmada tüketicilere restoran ve kafelerde alınan sağlık tedbirleri hakkındaki görüşleri soruldu ve bu tedbirlerin alışveriş tercihleri üzerindeki etkisi değerlendirildi.

Araştırma, çalışanların büyük bir oranının çalışmak için evden ofislere veya iş yerlerine geçtiğini ve öğle yemeklerinde restoran ve kafelerin tercih edilme oranlarının hızla arttığını ortaya koyuyor. Ancak araştırmaya göre tüketici, hijyen tedbirleri konusunda hayli hassas.

Restoran ve kafe müşterilerinin beklentilerine yönelik öne çıkan uygulama mutfakların anlık kamera görüntüleri ile seyredilebiliyor olması. Nitekim, araştırmaya katılanların yüzde 74'ü yemek yiyeceği restoran ve kafenin mutfağını anlık olarak görüntülemeyi istiyor.

Tüketicinin restoran ve kafelerde mutlaka görmek istediği tedbirlerin başında tüm çalışanların maske kullanması zorunluluğu geliyor.

Tüketicinin restoran ve kafelerde görmek istediği diğer uygulamalar ise sırasıyla şöyle: katılımcıların yüzde 43'ü restoran girişinde dezenfektan kullanımının zorunlu olmasını, yüzde 40'ı tüm personele ve müşterilere ateş ölçümü yapılmasını, yüzde 31'i ise masaların sosyal mesafeye göre konumlandırılmasını gerekli görüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Multinet Up Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bora Işık, haziran ayı itibariyle kontrollü sosyal hayat kuralları çerçevesinde faaliyete geçen restoran ve kafelerde yaşanan canlanmanın sektörün toparlanma sürecine girmesini sağladığını belirterek, "Birçok şirketin ofislere kademeli dönüşü mekanların eski doluluk oranlarını yakalayabilmesi açısından etkili oldu. Bugün zincir restoranlardan yerel esnafa kadar birçok yeme-içme mekanının hijyen tedbirlerini titizlikle uyguladığını biliyoruz. Bu titizliğin ziyaretçilere şeffaf bir şekilde gösterilmesinin güven sorunlarını en aza indireceğini ölçümledik. Kontrollü sosyal hayat kurallarının hassasiyetle uygulanıyor olması sadece yeme-içme sektörü açısından değil, bu sektöre bağlı onlarca sektör ve çalışan açısından büyük önem taşıyor. Bireyler olarak günlük alışverişlerimizle ekonomiye katılım sağladığımızda zincirleme bir pozitif etkiye sebep oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Temassız ödeme teknolojilerinin kullanımının hijyen önlemleri kapsamında önemli bir yere sahip olduğunu kaydeden Işık, "Multinet Up olarak temassız ödeme teknolojilerini üretiyor ve hemen her alanda kullanımının yaygınlaşmasına öncülük ediyoruz. Geçtiğimiz sene üye iş yerlerimiz için hayata geçirdiğimiz mobil ödeme uygulamamız MultiPOS ve kart kullanıcılarımızın 2015 yılından itibaren kullandığı MultiPay mobil uygulamamız sayesinde paydaşlarımızın temassız ödeme yapma alışkanlığı kazanmasını sağlamıştık. Şimdi temassız ödeme hijyen önlemleri açısından bir konfor olmanın ötesine geçti. Bugün birçok tüketici ödemelerini temassız yapmak istiyor." değerlendirmelerinde bulundu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi Güncel
Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi
Yamaç paraşütü yapan gençlerin karşısına polis helikopteri çıktı Güncel
Yamaç paraşütü yapan gençlerin karşısına polis helikopteri çıktı
Gazeteci Sabahattin Önkibar, koronavirüse yakalandı: Durumum kritik Güncel
Gazeteci Sabahattin Önkibar, koronavirüse yakalandı: Durumum kritik
Küçük kıza cinsel istismarda bulunan bakkalı, mahalleli linç etti 3. Sayfa
Küçük kıza cinsel istismarda bulunan bakkalı, mahalleli linç etti
Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı Ekonomi
Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı
Ülkesi açlık kriziyle boğuşan Kuzey Kore lideri Kim'den korkunç talimat: Evcil köpekleri toplayın Güncel
Ülkesi açlık kriziyle boğuşan Kuzey Kore lideri Kim'den korkunç talimat: Evcil köpekleri toplayın
Southampton onay verirse, G.Saray Lemina transferini bu hafta açıklayacak
Southampton onay verirse, G.Saray Lemina transferini bu hafta açıklayacak
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Yolda yürürken başına kedi düşen adam hastanelik oldu! O anlar kamerada
Yolda yürürken başına kedi düşen adam hastanelik oldu! O anlar kamerada
Karantinada olması gereken çiğ köfteci satış yaparken yakalandı
Karantinada olması gereken çiğ köfteci satış yaparken yakalandı
Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı
Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı
AFAD Başkanı'ndan, gün boyu gelen SMS'lerle ilgili esprili açıklama: Telefon çocukta değil
AFAD Başkanı'ndan, gün boyu gelen SMS'lerle ilgili esprili açıklama: Telefon çocukta değil
Galerilerin satılık ve kiralık araçları yol ve kaldırım üstüne park etmesi yasaklandı
Galerilerin satılık ve kiralık araçları yol ve kaldırım üstüne park etmesi yasaklandı
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor
Koronavirüsün ülkemizdeki seyriyle ilgili Bakan Koca'dan bir iyi, bir kötü haber
Koronavirüsün ülkemizdeki seyriyle ilgili Bakan Koca'dan bir iyi, bir kötü haber
Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesiyle e-ticarette fahiş fiyat ve stokçuluk son bulacak
Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesiyle e-ticarette fahiş fiyat ve stokçuluk son bulacak
Portekiz Cumhurbaşkanı, boğulma tehlikesi geçiren kadınları kurtardı
Portekiz Cumhurbaşkanı, boğulma tehlikesi geçiren kadınları kurtardı
Kan donduran cinayet! Silahındaki bütün mermileri kuzeninin üzerine boşalttı
Kan donduran cinayet! Silahındaki bütün mermileri kuzeninin üzerine boşalttı
Halit Ergenç, sevgilisini döven Ozan Güven'i savundu: Olaydan alnının akıyla çıkacak
Halit Ergenç, sevgilisini döven Ozan Güven'i savundu: Olaydan alnının akıyla çıkacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü
Son dakika: Fenerbahçe, Mame Thiam'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı
Son dakika: Fenerbahçe, Mame Thiam'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Abdullah Gül'den neden bu kadar korkuyorlar?' sözleri CHP'de rahatsızlık yarattı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Abdullah Gül'den neden bu kadar korkuyorlar?" sözleri CHP'de rahatsızlık yarattı
MasterChef Türkiye'de ilk takımlar kuruldu! Seçimlerde yarışmacılar birbirine girdi
MasterChef Türkiye'de ilk takımlar kuruldu! Seçimlerde yarışmacılar birbirine girdi
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
CHP ilçe yöneticisi, boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü
CHP ilçe yöneticisi, boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü
İstanbul'da iğrenç olay! Alkol aldıkları evde genç kıza cinsel istismarda bulunan şahıs suçüstü yakalandı
İstanbul'da iğrenç olay! Alkol aldıkları evde genç kıza cinsel istismarda bulunan şahıs suçüstü yakalandı
Babası ve amcasının katilini 8 yıl sonra öldürdü
Babası ve amcasının katilini 8 yıl sonra öldürdü
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı
Ünlü oyuncu Ozan Güven, darp iddialarına üç kelimeyle yanıt verdi
Ünlü oyuncu Ozan Güven, darp iddialarına üç kelimeyle yanıt verdi
Eski Manchester United'lı kaleci Howard'ın eşi Segura, transparan pozuyla büyüledi
Eski Manchester United'lı kaleci Howard'ın eşi Segura, transparan pozuyla büyüledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Meral Akşener Aleksandr Lukaşenko Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ozan Güven Şeyma Subaşı Bülent Ersoy Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Tamer Tuna Metin Oktay Mustafa Cengiz Mecnun Otyakmaz
Daha Fazla Kaza Türk Bursa Ağustos
Şu an buradasınız: Multinet Up, yeme içme alışkanlıkları araştırmasının sonuçlarını paylaştı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.8.2020 10:14:36. #1.15#
title