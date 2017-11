Multinet Up'tan Bireysel Kullanıcılarına Kampanya

MultiPay uygulamasından, Multinet yemek kartlarına kredi kartıyla 100 lira ve üzeri bireysel yükleme yapan herkes Multinet Up'tan 5 lira kazanıyor.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Multinet Up bireysel kullanıcıları için bir kampanya düzenledi.





Kampanya kapsamında, 30 Kasım'a kadar MultiPay uygulaması üzerinden Multinet yemek kartlarına kredi kartı ile 100 lira ve üzeri bireysel yükleme yapan herkes Multinet Up'tan 5 lira kazanıyor. Kampanyaya katılanlar her yaptıkları 100 lira ve üzeri için 5 lira kazanabilecek.



21 bin kurumsal müşteri, 35 bin anlaşmalı nokta ve 1,8 milyondan fazla kart kullanıcısına hizmet veren Multinet Up, iş ortaklarının yemek giderlerinden akaryakıta, araç kiralamadan toplu satın almaya, uçak biletinden kargo ihtiyacına kadar tüm gereksinimleri için çözümler sunuyor.



Şirket çalışan çözümleri kapsamında sunulan hizmetler ile çalışanların yemek ve temsil giderlerini, yan haklarını ve kapı geçiş yetkilendirmelerini tek kart ile yönetmek mümkün oluyor.



Ayrıca şirketler yemek giderlerinde yüzde 90'a, çalışan teşvik yüklemelerinde ise yüzde 39'a varan vergi avantajlarından yararlanabiliyor. Çalışanların bireysel yemek giderleri için sağlanan Restonet'e ilave olarak Multinet kartlarına tanımlanan Restonet Business ile kurumlara, çalışanlarının firma adına yapacakları temsil ve ağırlama ihtiyaçlarını tek fatura ile kolayca yönetme imkanı sunuluyor.