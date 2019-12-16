Multinet Up'ın Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bora Işık oldu

16.12.2019 11:32 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:32

Yeni nesil finansal teknoloji şirketi Multinet Up'ın Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Bora Işık atandı.

Multinet Up'tan yapılan açıklamaya göre, 15 yılı aşkın süredir çeşitli şirketlerde dijital pazarlama, strateji ve iş geliştirme alanlarında liderlik yapan Bora Işık, Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı unvanıyla Multinet Up'ın pazarlama faaliyetlerini yönetecek.

İş hayatına 2004 yılında MT olarak Akbank'ta başlayan Işık, pazarlama, iş geliştirme, dijital kanallar yönetimi olmak üzere çeşitli birimlerde görev aldı. 2012'de ödeme sistemleri sektörüne geçerek Bankalararası Kart Merkezi'nde Pazarlama ve Yeni İş Geliştirmeden Sorumlu Müdür olarak görev yaptı.

2014'te n11.com şirketinde Pazarlama Direktörü görevine getirilen Işık, 2018'de Avansas.com'da Pazarlama ve Satış Direktörü olarak kariyerine devam etti. Buradaki görevinin ardından TatilBudur.com'da Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenen Işık, Kasım 2019'dan itibaren Multinet Up Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyor.

Kaynak: AA