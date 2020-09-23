Multinet Up'a "The Hammers Awards"tan 2 ödül

Multinet Up, The Hammers Awards'ta "En İyi Müşteri Deneyimi Takımı" ve "En İyi PR Takımı" kategorilerinde iki ödülün sahibi oldu.

Multinet Up, The Hammers Awards'ta "En İyi Müşteri Deneyimi Takımı" ve "En İyi PR Takımı" kategorilerinde iki ödülün sahibi oldu.

Multinet Up'ın yaptığı açıklamaya göre, İş Dünyası ile Pazarlama Sektörünü bir araya getiren Marketing Meetup etkinliği kapsamında düzenlenen The Hammers Awards'ın kazananları açıklandı.

Verilen bilgiye göre, bu yıl ilk defa düzenlenen The Hammers Awards ödül töreni, online olarak gerçekleşti.

Pazarlama ekiplerinin başarısının ölçüldüğü The Hammers Awards'ta, pazarlama ve pazarlama iletişimi alanında şirketlerine veya sektöre değer kattığını düşünen tüm ekipler katıldı.

3 ana kategori etrafında şekillenen ve 45 alt kategoriden oluşan The Hammers Awards, hem kanal bazlı, hem sektörel bazlı hem de özel kategori bazlı başvuruları kabul etti.

Bu çerçevede, müşteri ilişkilerinde verimlilik sağlayabilmek adına müşteri ihtiyacını tespit eden ve bu doğrultuda gerekli teknolojileri kullanarak markasını öne çıkarmayı hedefleyen Multinet Up ekibi '"En İyi Müşteri Deneyimi Takımı'" ödülüne layık görülürken, markanın PR çalışmalarını yürüten ekip de "En İyi PR Takımı" ödülünün sahibi oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu