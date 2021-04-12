Multinet Up, "2. EX Awards Turkey Çalışan Deneyimi Ödülleri"nde birinci oldu
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Multinet Up, "2. EX Awards Turkey Çalışan Deneyimi Ödülleri"nde birinci oldu

Anadolu Ajansı / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi
Multinet Up, '2. EX Awards Turkey Çalışan Deneyimi Ödülleri'nde birinci oldu

Yeni nesil finansal teknoloji grubu Multinet Up, Türkiye'de faaliyet gösteren ve çalışan deneyimine yatırım yapan şirketlerin başvurduğu "2. EX Awards Turkey Çalışan Deneyimi Ödülleri"nde birinci oldu.

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Yeni nesil finansal teknoloji grubu Multinet Up, Türkiye'de faaliyet gösteren ve çalışan deneyimine yatırım yapan şirketlerin başvurduğu "2. EX Awards Turkey Çalışan Deneyimi Ödülleri"nde birinci oldu.

Şirket açıklamasına göre, 11 sektörden 55 marka arasında yapılan çalışan deneyimi "benchmark"ı sonucunda Multinet Up, 90 puanla en yüksek skoru elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Multinet Up Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yeşilyurt Yüngül, "Multinet Up'ta deneyim odaklı organizasyon yapısı, şirket içi iletişim, çevik performans yönetimi ve diğer tüm konularda çalışma hayatının son dönemde hızla değişen dinamiklerine en uygun yöntemleri benimsiyoruz. Uzun yıllardır oluşturduğumuz çevik ve esnek kurum kültürümüzü, tüm organizasyonel süreçleri kapsayacak şekilde güçlendirmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu bağlamda 2020'de birçok yeniliğe imza attıklarını belirten Yüngül, şunları kaydetti:

"Şirket içi iletişimin önem kazandığı pandemi döneminde fikir paylaşımı, etkileşim, birlikte değer üretme, yardımlaşma kültürünün güçlendirilmesi hedefiyle 'Kolektif Platform' adında dijital bir platform oluşturduk. Tüm çalışanlar için bir buluşma noktası olan bu platform çalışanlarımızın bilgi erişimlerini hızlandırmak için geliştirdiğimiz yapay zeka destekli sanal insan kaynakları asistanımız HİRİ'yi, çalışanlarımızın katkılarıyla gelişen şirketimizin sanal ansiklopedisi MultiWiki'yi, inovasyonun desteklenmesi amacıyla devreye aldığımız paylaşım platformu Kolektif Üretim'i ve kurumsal sosyal medya platformumuz Yammer'ı kapsıyor. Yılda bir veya iki defa kapsamlı görüşmeleri içeren geleneksel performans yönetim sistemini kaldırdık, yepyeni bir sistem kurduk. Bu yeni 'çevik performans sistemi' çalışanlar tarafından yönlendirilen, karşılıklı geri bildirime dayalı, yıl boyunca her çeyrek dönemde haftalık veya 2 haftada bir check-in görüşmelerinden oluşuyor."

Yüngül, bu uygulamalarla ve son dönemde hayata geçirdikleri diğer çalışmalarla oldukça başarılı bir yıl geçirdiklerini aktararak, "2021'de yaptığımız insan kaynakları hizmetleri memnuniyet anketi sonuçlarına göre Multinet Up'ta çalışan memnuniyet oranı yüzde 95. Bu gurur verici başarının çalışan deneyimi alanındaki en başarılı kurumların değerlendirildiği 2. EX Awards Turkey Çalışan Deneyimi Ödülleri'nde birincilik ödülüyle taçlandırılması ise ayrıca onurlandırdı." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Nice Medya tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Çalışan Deneyimi Konferansı, 15 Nisan'da dijital olarak gerçekleşecek. Konferansta, Multinet Up Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yeşilyurt Yüngül, "Uzaktan Çalışma Deneyiminde Collaboration" sunumuyla Multinet Up'ın çalışan deneyimi stratejisini ve yolculuğunu paylaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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