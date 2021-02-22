MultiNet'lilerin dijital asistanı RoboNet 1 yaşında

Yeni nesil finansal teknoloji grubu Multinet Up'ın yapay zeka destekli chatbot ve robot teknolojisi ile geliştirdiği dijital asistan RoboNet, bir yıldır MultiNet'lilere hizmet veriyor.

Yeni nesil finansal teknoloji grubu Multinet Up'ın yapay zeka destekli chatbot ve robot teknolojisi ile geliştirdiği dijital asistan RoboNet, bir yıldır MultiNet'lilere hizmet veriyor.

Şirket açıklamasına göre, Multinet Up'ın müşteri deneyimi hedefi çerçevesinde Ocak 2020'de devreye aldığı dijital asistan RoboNet; Multinet Up'ın mobil (MultiPay, MultiPOS) ve web platformlarında canlı destek ve WhatsApp üzerinden yapılan yazışmalarda müşteri sorularını anında yanıtlayarak 7/24 en iyi deneyimi yaşatmaya çalışıyor. Ayrıca, müşterinin e-posta ile ilettiği en temel operasyonel taleplerin yüzde 40'nı hızlı ve hatasız yerine getiriyor ve müşteriye gerçekleştirdiği işlemlerin detayları hakkında anında bilgi veriyor.

"Yenilikçi çalışmalarımıza tüm hızımızla devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Multinet Up Müşteri Deneyimi ve Yönetişim Direktörü Gül Bilgin Mokan, Multinet Up Çözüm Merkezi'nde ayda ortalama 150 bin canlı destek ve WhatsApp yazışması yaptıklarını belirtti.

Müşteri Deneyimi Ekibi'nin en genç üyesi RoboNet'in, bu yazışmaların yüzde 25'ini en doğru ve en hızlı şekilde cevaplayarak eksiksiz hizmet verdiğini aktaran Mokan, şunları kaydetti:

"Bunu yaparken olabildiğince sıcak bir iletişim üslubu var. Yardımcı olamayacağını hissettiği anda ise konuyu müşteri temsilcimize devrediyor. Böylece müşteri temsilcilerimizin üzerindeki operasyonel yükü azaltarak daha verimli çalışmalarını sağlıyor. Diğer taraftan da 'back office' ekiplerimize gelen kart yükleme taleplerinin yüzde 40'nı gerçekleştirerek müşterilerimize daha iyi bir deneyim sunuyor.

Yazılı ve sözlü kanallardaki memnuniyet anket puanımız beşlik skor üzerinden bir önceki yıl 4,4 iken, bu sene 4,7 seviyesine yükseldi. Şüphesiz RoboNet'in buradaki katkısı yadsınamaz. Multinet Up Müşteri Deneyimi Ekibi'nin anında çözüm üreten ve müşterilerimize yüzde 100 memnuniyet yaratan bir yapıya kavuşması için yenilikçi çalışmalarımıza tüm hızımızla devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık