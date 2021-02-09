MultiNet'liler Yolcu360'tan yarı fiyatına araç kiralayacak
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MultiNet'liler Yolcu360'tan yarı fiyatına araç kiralayacak

09.02.2021 10:31 | Son Güncelleme: 09.02.2021 10:34
MultiNet'liler Yolcu360'tan yarı fiyatına araç kiralayacak

Multinet Up'ın araç kiralama platformu Yolcu360 ile yapılan iş birliği kapsamında, MultiNet yemek kartı kullanıcıları Yolcu360'tan yarı fiyatına günlük araç kiralayabiliyor.

Multinet Up'ın araç kiralama platformu Yolcu360 ile yapılan iş birliği kapsamında, MultiNet yemek kartı kullanıcıları Yolcu360'tan yarı fiyatına günlük araç kiralayabiliyor.

Multinet Up'tan yapılan açıklamaya göre şirket, kullanıcılarına ayrıcalıklar sunan kampanyalarına bir yenisini daha ekledi.

Online araç kiralama platformu Yolcu360 ile yapılan iş birliği kapsamında başlatılan kampanya ile, Yolcu360'tan günlük araç kiralamak isteyen MultiNet kart sahipleri yüzde 50 avantaj kazanıyor.

Kampanyada MultiNet kart kullanıcıları, Multinet Up'ın mobil cüzdan uygulaması MultiPay üzerinden alacakları kod ile kendilerine en uygun aracı liste fiyatı üzerinden yarı fiyatına kiralayarak, istedikleri lokasyon ve tarihte teslim alabilecek.

Söz konusu kampanya 31 Aralık 2021 tarihine kadar geçerli olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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