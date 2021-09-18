MultiNet kullanıcılarına TikTak'tan 40 TL indirim - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MultiNet kullanıcılarına TikTak'tan 40 TL indirim

AA / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi
MultiNet kullanıcılarına TikTak'tan 40 TL indirim

MultiNet yemek kartı kullanıcıları, TikTak'tan yaptıkları ilk araç kiralamaya özel 40 TL indirim ve ilk kullanımın ardından 2 kat TikTak puan hediye kazanıyor.

MultiNet yemek kartı kullanıcıları, TikTak'tan yaptıkları ilk araç kiralamaya özel 40 TL indirim ve ilk kullanımın ardından 2 kat TikTak puan hediye kazanıyor.

Multinet Up'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, araç paylaşım işletmesi TikTak ile MultiNet kart sahiplerine özel bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında, TikTak'tan araç kiralamak isteyen MultiNet'liler ilk kiralamalarında 40 TL indirim kazanıyor. Sonraki kullanımlarda ise 2 kat TikTak puan hediye ayrıcalığı elde ediyor.

Kampanyadan yararlanmak için MultiPay mobil uygulamasından MultiNet'lilere özel indirim kodunu kullanmak yeterli oluyor. Kampanya yıl sonuna kadar devam edecek.

AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi Haberleri
1 milyarlık vurgun davasında Turcoin kurucusunun serveti dudak uçuklattı: 2 milyon 972 bin 327 adet Bitcoin'im var

1 milyarlık vurgun davasında Turcoin kurucusunun serveti dudak uçuklattı: 2 milyon 972 bin 327 adet Bitcoin'im var

 BDDK, tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırını, kredi tutarı 50 bin TL'nin üzerinde olan krediler için 36 aydan 24 aya indirdi.

BDDK, tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırını, kredi tutarı 50 bin TL'nin üzerinde olan krediler için 36 aydan 24 aya indirdi.

 Bu kadarına da pes! 20 metrekarelik 1+0 daire için 2 bin 500 lira istiyorlar

Bu kadarına da pes! 20 metrekarelik 1+0 daire için 2 bin 500 lira istiyorlar
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Devlet Bahçeli
Magazin
Spor Ali Koç Halis Özkahya
Tüm Haberler Hava Durumu Yemek Tarifleri Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: MultiNet kullanıcılarına TikTak'tan 40 TL indirim - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 12:39:29. #1.12#