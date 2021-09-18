MultiNet kullanıcılarına TikTak'tan 40 TL indirim

MultiNet yemek kartı kullanıcıları, TikTak'tan yaptıkları ilk araç kiralamaya özel 40 TL indirim ve ilk kullanımın ardından 2 kat TikTak puan hediye kazanıyor.

Multinet Up'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, araç paylaşım işletmesi TikTak ile MultiNet kart sahiplerine özel bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında, TikTak'tan araç kiralamak isteyen MultiNet'liler ilk kiralamalarında 40 TL indirim kazanıyor. Sonraki kullanımlarda ise 2 kat TikTak puan hediye ayrıcalığı elde ediyor.

Kampanyadan yararlanmak için MultiPay mobil uygulamasından MultiNet'lilere özel indirim kodunu kullanmak yeterli oluyor. Kampanya yıl sonuna kadar devam edecek.