Multinet Gift Firmalara ve Kullanıcılara Önemli Avantajlar Sunuyor

Türkiye'nin yeni nesil finansal teknoloji şirketi Multinet Up, Multinet Gift çözümüyle firmalara ve kullanıcılara önemli avantajlar sunuyor.

Multinet Up'tan yapılan açıklamaya göre, Multinet Gift sağladığı kullanım kolaylığı, seçme özgürlüğü ve vergi avantajı olanaklarıyla şirketlerin hediye ve ödüllendirmelerini çifte kazanca dönüştürüyor.

Multinet Up, Multinet Gift çözümüyle kullanıcılarına teknolojiden giyime kadar 7 bini aşkın noktada sınırsız seçme özgürlüğü sunuyor. Firmaların değişen ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla farklı segmentler altında kullanıma sunulan Multinet Gift, "çalışan kartı", "sosyal yardım kartı", "marka kartı" ve "sadakat kartı" olmak üzere dört ana alanda kullanılıyor.



Şirketler Multinet Gift sayesinde çalışan yardımları için ayırdıkları bütçeleri daha verimli kullanabiliyor. Bakiyelerin ihtiyaca göre harcanmasıyla, ihtiyaç fazlası dağıtım ve nakliye sorunları ortadan kaldırılıp yerel noktalara üyelikler veriliyor. Bu sayede yerel ekonomiye doğrudan katkı sağlanıyor. Belediyeler, yardıma ihtiyacı olan kişilere Multinet Gift vererek, kart sahiplerinin ihtiyaçları doğrultusunda, üyelik verilen noktalarda bakiyelerini kullanabilmesini sağlıyor.



Multinet Gift vergi avantajı sağlıyor

Açıklamaya göre Multinet Gift'in şirketlere sağladığı yüzde 39 oranındaki vergi avantajları sayesinde firmalar karlılıklarını önemli oranda artırıyor. Kurumların çalışan kartı çözümüyle sunduğu hizmetlerin başında ise Ramazan yardımları geliyor. Multinet Gift de gelenekselleşen kampanyasıyla belirli orandaki yüklemelerin üzerine ek hediyeler sunarak firmalara ve kullanıcılara Ramazan ayına özel avantajlar sunuyor.

Marka kartı çözümü şirketlere mağaza sistem entegrasyonu ve marka özel tasarımlı kart sunumu avantajları sağlıyor. Bu kapsamda şirketler marka kartlarını, mağazada ve kurumsal müşterilerine hediye kartı olarak satabiliyor.

Sadakat kartı ile şirketler, yeni müşteri ve iş ortaklarına özel sadakat programları uygulayabiliyor. Uygulanan özel programlar, tek fatura ile operasyonel kolaylık dışında iş süreçlerinin doğru takibini de mümkün kılıyor.

Multinet Gift kullanıcıları, bakiyelerini tüm anlaşmaları Multinet Gift noktalarında webpos veya fiziki pos üzerinden harcayabiliyor.