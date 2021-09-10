MultiGift ile firmaların okula dönüş döneminde yaptığı çalışan yardımlarına alternatif çözüm
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MultiGift ile firmaların okula dönüş döneminde yaptığı çalışan yardımlarına alternatif çözüm

MultiGift ile firmaların okula dönüş döneminde yaptığı çalışan yardımlarına alternatif çözüm
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel

Yeni nesil finansal teknoloji şirketi Multinet Up, kurumsal hediye ve sosyal yardım kartı MultiGift ile firmaların okula dönüş döneminde yaptığı çalışan yardımlarına yeni nesil bir alternatif sunuyor.

Yeni nesil finansal teknoloji şirketi Multinet Up, kurumsal hediye ve sosyal yardım kartı MultiGift ile firmaların okula dönüş döneminde yaptığı çalışan yardımlarına yeni nesil bir alternatif sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Multinet Up, çalışanların ve kurumların ihtiyacına göre özelleştirilebilir kurumsal hediye ve sosyal yardım kartı MultiGift ile okula dönüş döneminde de çalışan yardımı yapan firmalara avantajlı çözümleri sunuyor.

Uzun bir uzaktan eğitim döneminin ardından yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte okula dönüş ihtiyaçları da ailelerin gündemine girdi. Kırtasiyeden teknolojiye, giyimden ayakkabıya birçok kalemde ihtiyacın ortaya çıktığı bu dönemde çalışanlarının okula dönüş heyecanını paylaşan firmalar, çalışan yardımlarında MultiGift'i tercih ediyor.

Çalışanlarının çocukları için okul desteğinde bulunan firmalar, MultiGift sayesinde yardımlarını ister fiziksel hediye kartıyla ister tamamen online bir şekilde, tek tıkla yapabiliyor.

Çalışanlar ise bakiyelerini D&R, Teknosa, MediaMarkt, Boyner, Koton, Flo ve Ayakkabı Dünyası gibi onlarca prestijli markada, ihtiyaç duydukları ürünlerde diledikleri gibi kullanabilmenin özgürlüğünü yaşıyor.

Kurumlara, çalışan sayısı fark etmeksizin tek fatura ile operasyonel kolaylık ve yüzde 39'a varan vergi tasarrufu sağlayan MultiGift, Türkiye'nin 81 ilinde 20 bin noktada geçerli oluyor.

Şirketlerin çalışanlarına, müşterilerine veya tedarikçilerine özel okul yardımı, bayram hediyesi, personel ödüllendirme, doğum günü hediyesi, özel sadakat programı gibi birçok farklı alanda kullanabilecekleri kurumsal hediye kartı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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