Mültecilerin Yunanistan sınırında yürüyüşleri havadan görüntülendi
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Mültecilerin Yunanistan sınırında yürüyüşleri havadan görüntülendi

Edirne'de, bir grup düzensiz göçmenin Yunanistan Sınırı'nda bulunan tel örgülere ulaşma çabaları devam ediyor.

28.02.2020 14:45 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:45
Mültecilerin Yunanistan sınırında yürüyüşleri havadan görüntülendi

'de, bir grup düzensiz göçmenin Sınırı'nda bulunan tel örgülere ulaşma çabaları devam ediyor. ile Yunanistan arasındaki tel örgüye ulaşmaya çalışan mülteciler havadan görüntülendi.

(Koray Ustabaşı - Murat Delice - Şener Urfa - Erdal Can İçelli/İHA)

Kaynak: İHA

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