Mültecilerin Yunanistan sınırında yürüyüşleri havadan görüntülendi

28.02.2020 14:45 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:45

Edirne'de, bir grup düzensiz göçmenin Yunanistan Sınırı'nda bulunan tel örgülere ulaşma çabaları devam ediyor. Türkiye ile Yunanistan arasındaki tel örgüye ulaşmaya çalışan mülteciler havadan görüntülendi.

(Koray Ustabaşı - Murat Delice - Şener Urfa - Erdal Can İçelli/İHA)

Kaynak: İHA