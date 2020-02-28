Mültecilerin sınıra yolculuğu akşam da devam etti
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Mültecilerin sınıra yolculuğu akşam da devam etti

Türkiye'nin, mültecilerin kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya geçmesine engel olmayacağını açıklamasının ardından İl Göç İdaresi önüne gelen mülteciler sivil toplum kuruluşları tarafından temin edilen otobüslerle Edirne'ye doğru gitmeye devam ediyor.

28.02.2020 20:54 | Son Güncelleme: 28.02.2020 20:54
Mültecilerin sınıra yolculuğu akşam da devam etti

Türkiye'nin, mültecilerin kara ve deniz yoluyla 'ya geçmesine engel olmayacağını açıklamasının ardından İl Göç İdaresi önüne gelen mülteciler sivil toplum kuruluşları tarafından temin edilen otobüslerle Edirne'ye doğru gitmeye devam ediyor.


İdlib'deki saldırının ardından Türkiye, mültecilerin kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya geçmesine engel olmayacağını açıklamıştı. Açıklamanın ardından İstanbul'da bulunan mülteciler gün içerisinde sivil toplum kuruluşları tarafından temin edilen otobüslerle sınır kapılarına doğru gitmeye başladı. Gün içerisinde Fatih'te bulunan İl Göç İdaresi önünde toplanan mültecilerin oluşturduğu yoğunluk havanın kararmasına rağmen devam etti. Otobüslere binen mülteciler, Edirne sınırına doğru yola çıkıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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