Mültecilerin gece karanlığında Yunanistan'a geçişleri sürüyor

28.02.2020 21:45 | Son Güncelleme: 28.02.2020 21:46

Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilere sınır kapılarını açacağını duyurmasının ardından gün boyu süren göçmen trafiği akşam saatlerinde de devam etti.



Göçmenlerin Meriç Nehri'ni kullanarak lastik botlarla Yunanistan sınırına geçmeleri gece karanlığında da devam etti. Bir grup düzensiz göçmen Edirne'nin Doyran köyünden lastik botlara binerek Yunanistan sınırına geçti. Lastik botlarla Meriç Nehrini geçen mültecilerin karanlık yolculuğu fotoğraflara yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA