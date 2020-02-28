Mültecilerin botlarla Yunanistan'a geçişleri sürüyor
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Mültecilerin botlarla Yunanistan'a geçişleri sürüyor

Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilere sınır kapılarını açacağını duyurmasının ardından gün boyu süren göçmen trafiği akşam saatlerinde de devam etti.

28.02.2020 21:50 | Son Güncelleme: 28.02.2020 21:50
Mültecilerin botlarla Yunanistan'a geçişleri sürüyor

'nin 'ya gitmek isteyen mültecilere sınır kapılarını açacağını duyurmasının ardından gün boyu süren göçmen trafiği akşam saatlerinde de devam etti.

Göçmenlerin Nehri'ni kullanarak lastik botlarla sınırına geçmeleri gece karanlığında da devam etti. Bir grup düzensiz göçmen Edirne'nin Doyran köyünden lastik botlara binerek Yunanistan sınırına geçti. Lastik botlarla Meriç Nehrini geçen mültecilerin karanlık yolculuğu fotoğraflara yansıdı.

(İsmail Coşkun/İHA)

Kaynak: İHA

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