'Banker Bilo' filmi gerçek oldu...Mültecileri İstanbul diye Osmaniye'de otobüsten indirdiler
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'Banker Bilo' filmi gerçek oldu...Mültecileri İstanbul diye Osmaniye'de otobüsten indirdiler

İhlas Haber Ajansı / SELÇUK KAYA - Haberler | 3. Sayfa

'Banker Bilo' filmi gerçek oldu.

'Banker Bilo' filmi gerçek oldu...Mültecileri İstanbul diye Osmaniye'de otobüsten indirdiler

Muavinin 'İstanbul'a geldiniz hadi inin' diyerek otobüsten zorla indirdiği Afgan uyruklu 5 kişi Osmaniye'de yakalandı

OSMANİYE - Osmaniye'de şehirlerarası otobüs terminalinde düzensiz göçmenlerin doğudan batıya geçişlerini önlemek amacıyla yapılan denetimlerde muavinin 'İstanbul'a geldiniz hadi inin' diyerek otobüsten zorla indirdiği Afgan uyruklu 5 kişi Osmaniye'de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekipleri Osmaniye Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçmenlerin doğudan batıya geçişlerini önlemek amacıyla denetim yaptı. Denetimler sırasında İran sınırından Van üzerinden düzensiz göçmen kaçakçılarına kişi başı bin dolar vererek İstanbul'a gitmek isteyen Afgan uyruklu 5 kişi yakalandı. Yakalanan şahısların sorgularında otobüs muavinin 'İstanbul'a geldiniz hadi inin' diyerek zorla otobüsten indirdiği belirlendi. Resmi makamlarca verilen kimlikleri de olmayan şahısların sınır dışı işlemleri için Malatya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildiği öğrenildi.

Kent Güvenlik Yönetim Sisteminden tespit edilen otobüsün şoförleri Y.I. ve İ.H.E. ile muavin olarak görev yapan M.Y. hakkında 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan adli işlem yapıldı.

'Banker Bilo' filmi gerçek oldu...Mültecileri İstanbul diye Osmaniye'de otobüsten indirdiler
'Banker Bilo' filmi gerçek oldu...Mültecileri İstanbul diye Osmaniye'de otobüsten indirdiler
'Banker Bilo' filmi gerçek oldu...Mültecileri İstanbul diye Osmaniye'de otobüsten indirdiler
'Banker Bilo' filmi gerçek oldu...Mültecileri İstanbul diye Osmaniye'de otobüsten indirdiler
'Banker Bilo' filmi gerçek oldu...Mültecileri İstanbul diye Osmaniye'de otobüsten indirdiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK KAYA

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