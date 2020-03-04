Mültecileri Avrupa hayalinde hiçbir şey yıldırmıyor

04.03.2020 12:37 | Son Güncelleme: 04.03.2020 12:38

Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen mültecileri engellemeyeceğini açıklamasının ardından Edirne'ye gelen mülteciler, her türlü zorluğu geçerek ilerleyişini sürdürüyor.



Yunanistan üzerinden Avrupa ülkelerine gidebilmek için Edirne'ye gelen mülteciler, çocukları ile birlikte zorlu bir yolculuk yapıyor. Havanın soğuk olmasına rağmen mülteciler, her türlü tehlikeyi göze alarak Meriç Nehri üzerinde ilerlemeye çalışıyor. Kucaklarında bebekleriyle bellerine kadar buz gibi suya giren bir grup mülteci, yardımlaşarak nehir üzerindeki bir setten güçlükle yürüyerek karşıya geçti. Yaşanan bu zorlu yolculuk ise saniye saniye görüntülendi. - EDİRNE

Kaynak: İHA