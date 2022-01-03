Mültecilere Nefret Söylemi Fiziksel Şiddete Dönüşüyor - Haberler
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Mültecilere Nefret Söylemi Fiziksel Şiddete Dönüşüyor

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Ülkelerindeki iç savaş sonrası Türkiye'ye sığınan Suriyeliler'e nefret söyleminin yanısıra sözlü ve fiziksel şiddet devam ediyor.

Ülkelerindeki iç savaş sonrası Türkiye'ye sığınan Suriyeliler'e nefret söyleminin yanısıra sözlü ve fiziksel şiddet devam ediyor. VOA Türkçe'ye konuşan Suriyeli mülteciler, yaşanan olaylardan tedirgin olduklarını söylerken, Suriyeliler'in durumunun siyasi malzeme haline getirildiğinden yakınıyor

Son dakika haberleri... Türkiye'de 33 bin 520 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 129 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Türkiye'de 33 bin 520 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 129 kişi hayatını kaybetti

 Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 836 Kovid-19 testi yapıldı, 33 bin 520 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 836 Kovid-19 testi yapıldı, 33 bin 520 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi yaşamını yitirdi.

 Erdoğan ile Putin telefonda görüştü

Erdoğan ile Putin telefonda görüştü

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