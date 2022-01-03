Mültecilere Nefret Söylemi Fiziksel Şiddete Dönüşüyor

Ülkelerindeki iç savaş sonrası Türkiye'ye sığınan Suriyeliler'e nefret söyleminin yanısıra sözlü ve fiziksel şiddet devam ediyor. VOA Türkçe'ye konuşan Suriyeli mülteciler, yaşanan olaylardan tedirgin olduklarını söylerken, Suriyeliler'in durumunun siyasi malzeme haline getirildiğinden yakınıyor

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