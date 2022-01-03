Mültecilere Nefret Söylemi Fiziksel Şiddete Dönüşüyor
Ülkelerindeki iç savaş sonrası Türkiye'ye sığınan Suriyeliler'e nefret söyleminin yanısıra sözlü ve fiziksel şiddet devam ediyor.
Ülkelerindeki iç savaş sonrası Türkiye'ye sığınan Suriyeliler'e nefret söyleminin yanısıra sözlü ve fiziksel şiddet devam ediyor. VOA Türkçe'ye konuşan Suriyeli mülteciler, yaşanan olaylardan tedirgin olduklarını söylerken, Suriyeliler'in durumunun siyasi malzeme haline getirildiğinden yakınıyor
DailyMotion.com - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet