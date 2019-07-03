Hindistan, Türkiye ve İsveç Mültecilere Karşı sınırlarını kapatmak istiyor!

BM verilerine göre yaşadıkları yerlerden göç etmek zorunda kalan dünya çapında 70 milyon kişi var.

Ipsos Global Advisor çalışması kapsamında, 20 Haziran Dünya Mülteciler günü öncesi; aralarında Türkiye'nin de yer aldığı 26 ülkeden vatandaşlarla bir araştırma gerçekleştirdi ve mültecilere karşı çeşitli konulardaki algıları ölçümledi.

Global olarak; her 10 kişiden 6'sı insanların başka bir ülkeye sığınma haklarının olması gerektiğine inanıyor fakat her 10 kişiden sadece 4'ü bu kişilerin diğer toplumla başarılı bir şekilde uyum sağlayacağını belirtiyor.

Suriye'deki savaşın başlangıcından bu yana 5,6 milyon Suriyeli ülkesini terk etmek ve komşu ülkelere sığınmak durumunda kaldı. Bu ülkelerden biri olan ülkemizde 3,6 milyon kayıtlı Suriyeli mülteci bulunuyor. Türkiye misafir ettiği mülteci sayısıyla dünyada en fazla mülteciyi barındıran ülke durumunda… Global araştırmamıza Türkiye'den katılan bireylerin verdiği yanıtlara baktığımızda global sonuçlardan biraz daha farklılaştığını görmekteyiz.

Araştırmaya Türkiye'den katılan bireylerin %63'ü insanların savaş veya zulümden kaçmak için Türkiye de dahil başka ülkelere sığınabilmesi gerektiğine inanıyor.

Fakat aynı katılımcıların sadece %29'u ülkeye gelen mültecilerin başarılı bir şekilde uyum sağlayacağı konusunda hem fikir…

Ülkelerine an itibariyle mülteci kabul edilmesi veya edilmemesi konusunda global kamuoyu ikiye bölünmüş durumda. Sınırları en çok kapatmak isteyen ülkelerin başında Hindistan, Türkiye ve İsveç geliyor.

Global kamuoyunun yarısı ülkelerine gelen mültecilerin gerçekten mülteci olup olmadığı konusunda emin olmadıklarını belirtiyorlar. Bu konuda en çok soru işareti Hindistan, Türkiye ve Güney Afrika'da var gözüküyor.

Kaynak: Bültenler