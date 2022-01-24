"Mültecilere Karşı Olaylarda Ortak Duruş Sergilenmeli"

Suriyeli mültecilere karşı son zamanlarda saldırıların arttığına dikkat çeken 71 dernek ve sivil toplum kuruluşu, mülteci karşıtlığına dikkat çekmek adına İstanbul'da bir basın toplantısı düzenledi; Suriyeli mültecilere karşı artan nefret ve şiddete karşı ortak duruş çağrısı yaptı.