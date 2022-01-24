"Mültecilere Karşı Olaylarda Ortak Duruş Sergilenmeli" - Haberler
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"Mültecilere Karşı Olaylarda Ortak Duruş Sergilenmeli"

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Suriyeli mültecilere karşı son zamanlarda saldırıların arttığına dikkat çeken 71 dernek ve sivil toplum kuruluşu, mülteci karşıtlığına dikkat çekmek adına İstanbul'da bir basın toplantısı düzenledi; Suriyeli mültecilere karşı artan nefret ve şiddete karşı ortak duruş çağrısı yaptı.

İSTANBUL (DailyMotion.com) - Suriyeli mültecilere karşı son zamanlarda saldırıların arttığına dikkat çeken 71 dernek ve sivil toplum kuruluşu, mülteci karşıtlığına dikkat çekmek adına İstanbul'da bir basın toplantısı düzenledi; Suriyeli mültecilere karşı artan nefret ve şiddete karşı ortak duruş çağrısı yaptı

DailyMotion.com - Son Dakika Haberleri

İstanbul, Suriyeli, Mülteci, Güncel, Haber

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