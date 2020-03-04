Mültecilere kapıların açılması Göçmen Mutabakatı'nın sonu mu?
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Mültecilere kapıların açılması Göçmen Mutabakatı'nın sonu mu?

Mültecilerin Avrupa’ya geri gönderilmesi, taraflar arasında varılan mutabakatın sonu anlamına mı geliyor? Uzmanlar değerlendiriyor.

04.03.2020 15:11 | Son Güncelleme: 04.03.2020 15:11
Mültecilere kapıların açılması Göçmen Mutabakatı'nın sonu mu?

'de dokuz yıldır devam eden iç savaş milyonlarca insanı canından ve evinden ederken, şubat ayı başından beri Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kalesi olarak bilinen 'de toplam 57 Türk askeri hayatını kaybetti.


İdlib'den yaklaşık 1 milyon sivilin ülkenin kuzeyine doğru ilerlediği bir ortamda Türkiye'nin 'ya "kapıları açıyoruz" mesajının ardından Türkiye'deki İran, Irak, Afganistan ve Suriyeli göçmenler de zorlu kış koşulları altında Avrupa'ya geçmek için sınır kapılarına yöneldi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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