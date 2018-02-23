Mültecilerden Kılınç'a Gözyaşı

Samsun'da engelli olmasına rağmen mültecilere yaptığı yardımlarla tanınan Hüseyin Kılınç'ı (50) mülteciler ve engelliler son yolculuğuna uğurladı.

UH-DE Uhuvvet ve İnfak Derneği Başkanı Hüseyin Kılınç, dün dernek binasında ölü olarak bulunmuştu. Belden aşağısının tutmamasına rağmen mültecilere yaptığı yardımlarla bilinen Kılınç'ın cenaze namazı bugün Samsun Büyük Cami'de cuma namazını müteakip kılındı. Kılınç, cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı.

Kılınç'ın cenazesine birçok milletten mülteci, engelliler ve yakınları katıldı. Mülteci ve engelliler cenaze namazının ardından gözyaşlarına boğuldu.

Hüseyin Kılınç'ın cenazesi Derecik Mezarlığı'na defnedildi. - SAMSUN