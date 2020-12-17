Mülteciler, zor yaşam koşullarına direnmeye devam ediyor
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Mülteciler, zor yaşam koşullarına direnmeye devam ediyor

17.12.2020 23:04 | Son Güncelleme: 17.12.2020 23:08
Mülteciler, zor yaşam koşullarına direnmeye devam ediyor

Suriye'nin İdlib şehri kırsalında bulunan kamplarda yaşayan mülteciler şiddetli yağışın neden olduğu zor yaşam koşulları ile mücadele etmeye devam ediyor.

Suriye'nin İdlib şehri kırsalında bulunan kamplarda yaşayan mülteciler şiddetli yağışın neden olduğu zor yaşam koşulları ile mücadele etmeye devam ediyor.

Suriye'deki mülteciler için yaşam koşulları kış mevsiminin başlamasıyla birlikte giderek zorlaşıyor. Suriye'nin kuzeyindeki İdlib kırsalında yer alan sınır kamplarında mülteciler, zor yaşam koşulları ile mücadele etmeye devam ederken, yaşanan şiddetli yağış mültecilere zor anlar yaşattı. Yaşanan sağanak yağış, mülteci kampında yer alan çadırların ve mobilyaların sular altında kalmasına neden oldu. Aynı zamanda İdlib'in doğusunda yer alan Maaret el Numan kırsalında bulunan kampta ise mülteciler, çadırların geceleri yağmur sularını sızdırmasından şikayetçi. Sular altında kalan sınır kapına ait görüntüler ise kameralara yansıdı. - İDLİB

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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