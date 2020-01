Mülteciler, üniversitelilerle Türkçe öğreniyor

03.01.2020 08:15 | Son Güncelleme: 03.01.2020 08:15

KIRŞEHİR'de 140 mülteci, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (TÖMER) 3 ay önce açılan kursta, 20 farklı ülkeden 60 üniversite öğrencisi ile Türkçe öğreniyor.

Üniversite bünyesinde 5 yıl önce kurulan TÖMER, okulda eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler için Türkçe eğitimi veriyor. Merkezin, 3 ay önce düzenlediği kursa üniversitenin hazırlık sınıfında okuyan Mali, Somali, Sudan, Afganistan, İran, Irak gibi 20 ülkeden 60 öğrenci ile kentteki 140 sığınmacı katıldı. Irak, Suriye, İran gibi ülkelerden mültecilerin bulunduğu 140 kişi, üniversitelilerle birlikte Türkçe öğreniyor.

Kaynak: DHA

'TÜRKÇE ÖĞRENMEK MÜLTECİLER İÇİN DE ÇOK ÖNEMLİ'TÖMER Müdürü Doç. Dr. Remzi Can, öğrencilerin ve mültecilerin sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda tam olarak uyum sağlamaları için dil uyumunun birinci şart olduğunu belirtti. Merkezin 16 Ekim 2015'te kurulduğunu kaydeden Can, şöyle konuştu:"O günden bugüne faaliyetlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Merkezimizin amaçları arasında, üniversitemizi kazanan yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe öğretmek, yabancı dil kursları düzenleyerek şehrimiz ve personeline yabancı dil konusunda yardımcı olmak var. 200 kişi burada Türkçe öğrenmeye başladı. Aşık Paşa'nın memleketinde, yurdunda Türkçe öğretmek bizim için kutsal bir görev. Öğrencilerimize Türkçe öğretmenin yanı sıra kültür öğretimi de yapıyoruz. Çünkü dil ve kültür ilişkisi vazgeçilmez iki unsur. Biz kursumuzu halkımıza da açtık. Mülteciler de şu an Türkçe öğrenimi konusunda merkezimize yoğun bir ilgi gösteriyorlar. Türkçe öğrenmek mülteciler için de çok önemli. Onların sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda tam olarak uyum sağlamaları için dil uyumu birinci şart."İran uyruklu Tıp Fakültesi hazırlık sınıfı öğrencisi Bita Zeinali (21), 3 ay önce Türkiye'ye geldiğini kaydederek, "TÖMER ortamımız çok iyi. Burada Türkçe öğreniyorum. Öğretmenimiz bizim arkadaşımız gibi. Türkiye'yi çok seviyorum ve Türkçe'yi öğrenmek bana çok zevkli geliyor" diye konuştu.