Mülteciler Tarlalarda Yaşam Mücadelesi Veriyor Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapmakta olan Türkiye'de Suriye, Afganistan gibi ülkelerden gelmiş kişiler geçim derdi nedeniyle mevsimlik işçi olarak tarlalarda çapalama, gübreleme, sulama gibi işlerde çalışıyor.

Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapmakta olan Türkiye'de Suriye, Afganistan gibi ülkelerden gelmiş kişiler geçim derdi nedeniyle mevsimlik işçi olarak tarlalarda çapalama, gübreleme, sulama gibi işlerde çalışıyor Kaynak: DailyMotion.com