Mülteciler Tarlalarda Yaşam Mücadelesi Veriyor
Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapmakta olan Türkiye'de Suriye, Afganistan gibi ülkelerden gelmiş kişiler geçim derdi nedeniyle mevsimlik işçi olarak tarlalarda çapalama, gübreleme, sulama gibi işlerde çalışıyor.
22.06.2020 11:44 | Son Güncelleme: 22.06.2020 11:50
Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapmakta olan Türkiye'de Suriye, Afganistan gibi ülkelerden gelmiş kişiler geçim derdi nedeniyle mevsimlik işçi olarak tarlalarda çapalama, gübreleme, sulama gibi işlerde çalışıyor
Kaynak: DailyMotion.com