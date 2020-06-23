Mülteciler Pandemi Sürecinden Nasıl Etkilendi?
Dünyayı etkisi altına alarak binlerce insanın ölümüne neden olan Corona virüsü, toplumu psikolojik ve ekonomik olarak da yıprattı.
23.06.2020 09:44 | Son Güncelleme: 23.06.2020 10:07
Dünyayı etkisi altına alarak binlerce insanın ölümüne neden olan Corona virüsü, toplumu psikolojik ve ekonomik olarak da yıprattı. Pandemi sürecinin zorlu şartları ülkelerindeki iç savaştan kaçarak başka ülkelere sığınan mültecilerin hayatında ise daha yıkıcı sonuçlar doğurdu
Kaynak: DailyMotion.com