Mülteciler Pandemi Sürecinden Nasıl Etkilendi? Dünyayı etkisi altına alarak binlerce insanın ölümüne neden olan Corona virüsü, toplumu psikolojik ve ekonomik olarak da yıprattı.

Dünyayı etkisi altına alarak binlerce insanın ölümüne neden olan Corona virüsü, toplumu psikolojik ve ekonomik olarak da yıprattı. Pandemi sürecinin zorlu şartları ülkelerindeki iç savaştan kaçarak başka ülkelere sığınan mültecilerin hayatında ise daha yıkıcı sonuçlar doğurdu Kaynak: DailyMotion.com