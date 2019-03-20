Mülteciler İçin Kilis ve Hatay'da İki Hastane Kurulacak"

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Türkiye ile AB'nin eğitimden sağlık alanına odaklandığını belirterek "Kilis ve Hatay'da iki tane hastane kurulacak." dedi.

Berger ile BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Suriye Krizi Bölgesel İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis, Brüksel'de düzenlenen "Suriye ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" konferansının sonuçlarına ilişkin İstanbul'da basın toplantısı düzenledi.

Konferansta, mülteci sorununda siyasi çözüm önerisi ve insani yardım konusu olmak üzere iki önemli başlığın öne çıktığını belirten Berger, Brüksel'de Türkiye'nin mülteci sorununda üstlendiği rol ve desteğinin altının çizildiği ve takdirle karşılandığını belirterek, 6,2 milyar avro yardım taahhüdünün yanı sıra uluslararası finansal kuruluşlarının da çeşitli krediler önerdiklerini aktardı.

"Dolayısıyla yeterli miktarda para var ama asil istenen siyasi çözümün bulunması." diyen Berger, Türkiye ile AB'nin Türkiye'deki sığınmacılarla ilgili yaptığı çalışmalara da değinerek şunları kaydetti:

"Türkiye ile AB arasında mültecilerle ilgili yapılan mutabakatın üçüncü yılı doldu. 2016'da AB mülteciler için Türkiye'ye 3 milyar avro finansal destek sağladı. Şu anda 72 proje uygulanıyor bu yardım bağlamında. Bu paranın büyük kısmı ödendi. Geri kalan da bu projeler devam ettiği süre içinde ödenmeye devam edecek. Bu projeler kapsamında en fazla eğitime pay ayrıldı. İkinci olarak sağlık alanına odaklanıldı. Kilis ve Hatay'da iki tane hastane kurulacak. Bu hastaneler, hem mülteciler hem de onlara ev sahipliği yapan topluluklara hizmet edecek. Dolayısıyla bu yardım programının iki ayağı olduğunu görebilirsiniz. Bunun yanı sıra sosyoekonomik entegrasyon alanında da desteklerimiz var. Mültecilerin iş olanaklarına kavuşması destek sağlıyoruz. 'Eğer bu tür ihtiyaçlar devam edecek olursa biz destek olmaya devam edeceğiz' demiştik ve oluyoruz da... Bu 3 milyar avro iki katına çıkarıldı. Bir 3 milyar avro daha ödenecek ve bu paraların hangi alanlara harcanacağını Türkiye birlikte kararlaştırdık."

"Yardımı Türkiye üzerinden ulaştırabiliyoruz"

BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Suriye Krizi Bölgesel İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis ise 9. yılına giren Suriye krizinin ve mülteci sorunun ele alındığı konferansın, Türkiye, Ürdün, Lübnan, Irak gibi mültecilere ev sahipliği yapan ülkelere destek verilmesi açısından son derece önemli olduğunu anlattı.

Moumtzis, "Bu ülkelerin mülteciler için yaptığı çalışmaları ve göstermiş oldukları cömertliği herhangi bir kelime veya belli bir miktar para ile ifade etmek mümkün değil. Dolayısıyla Suriye'ye komşu olan ülkelere çok teşekkür etmek istiyorum. Özellikle Türkiye'ye göstermiş olduğu misafirperverlik, cömertlik ve ayni zamanda mültecilerin insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşamlarını sağladığı için de çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Konferansın aynı zamanda hükümetler, STK'lar arasında mükemmel bir iş birliğinin varlığını da teyit ettiğini dile getiren Moumtzis, "Ben özellikle Türkiye devletine ve hükümetine, halkına özellikle sınır ötesi çalışmalarımızda, sınırın geçilmesi konusunda bize sağladıkları kolaylıklardan dolayı teşekkür etmek istiyorum. BM Güvenlik Konseyi kararına göre biz Suriye'de yaklaşık 3 milyon insanın hayatını kurtaracak yardımı Türkiye üzerinden ulaştırabiliyoruz. Başka yerlerden erişimimiz çok mümkün değildi. Bunu da özellikle altını çizmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Moumtzis, AB bütçesinden ne kadar para geleceğine ilişkin soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Bu konferansta iki proje var. Biri Suriye içini hedefleyen 3 milyar dolar burası için düşünüldü. İkincisi ise 3RP dediğimiz, bölgesel, mülteci ve dayanıklılık planı kapsamında Suriye'nin komşusu ülkeleri hedefleyen projeler. Özellikle, Türkiye, Lübnan, Ürdün, Irak ve Mısır'ı kastediyoruz. Burası için ayrılacak paranın büyük bir bölümü Türkiye, Lübnan ve Ürdün'e gidecek. Yaklaşık 9 milyar dolarlık bir taahhütten bahsediyoruz. Ama şu an ne kadarı nereye harcanacak bununla ilgili net bir dağılım belirlenmiş değil. Ayrıca yıl içerisinde buna ek bir kaynak daha bulmak ve daha fazla paranın gelmesi mümkün."

Kaynak: AA