Mülteciler İçin Büyük Veri Yarışması" Sonuçlanıyor

Boğaziçi Üniversitesi, TÜBİTAK ve Türk Telekom iş birliğiyle düzenlenen "Mülteciler için Büyük Veri (D4R - Data for Refugees) Yarışması"nda ödüller sahiplerini bulacak.

Yarışma komitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 21 Ocak 2019 Pazartesi günü Boğaziçi Üniversitesi, Albert Long Hall'da düzenlenecek çalıştayda projeler, gerçek hayata uygulanabilirliği, problemlere çözüm sunması, özgünlüğü, güçlü olması, akademik olarak kabul görmüş ve sosyal hayata uygun olma kriterleri göz önüne alınarak değerlendirilecek ve ödüllendirilecek.

Boğaziçi Üniversitesi, TÜBİTAK ve Türk Telekom iş birliğiyle düzenlenen Mülteciler için Büyük Veri Yarışması'nda, Türkiye'deki mültecilerin sağlık, eğitim, güvenlik, iş bulma ve sosyal entegrasyon sorunlarına büyük veri kullanarak çözüm önerileri getirmek, bu konuda çalışan devlet kurumlarına ve sivil toplum örgütlerine öngörüler ve veri analizi yöntemleri sağlamak amaçlandı.

Yarışma kapsamında Türk Telekom, Türkiye'deki 3,5 milyondan fazla Suriyeli mülteciye daha iyi yaşam koşulları sunmak için araştırmacı gruplara anonim mobil telefon kullanımına ilişkin büyük bir veri seti sağladı.

Veriyi talep eden yüzün üzerinde araştırma grubu, proje önerileriyle yarışmaya başvuru yaptı. Kamu kurumlarından temsilciler, UNICEF, UNHCR, IOM gibi mültecilerle ilgili çalışma yapan kurum temsilcileri, akademisyenler ve etik uzmanlarının bulunduğu uluslararası bir komite, proje önerilerini değerlendirdi.

Mülteciler için Büyük Veri Yarışması'nın Bilimsel Komitesi'nin başında, Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Albert Ali Salah yer alıyor.

19 ülkeden 4 sivil toplum örgütü, 3 devlet kurumu, 2 araştırma laboratuvarı ve 57 akademik kurumdan toplam 157 araştırmacının çalışmalarını yolladığı yarışmada, güvenlik, sağlık, eğitim, işsizlik ve sosyal entegrasyon kategorilerinin birincilerine 10 bin lira para ödülü verilecek.

Kaynak: AA