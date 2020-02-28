Mülteciler Ayvacık'tan botlarla Midilli Adası'na geçmeye başladı
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Mülteciler Ayvacık'tan botlarla Midilli Adası'na geçmeye başladı

Türkiye'nin düzensiz göçmenler konusunda aldığı serbest geçiş kararı sonrasında göçmenler, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahillerinden botlarla Midilli Adası'na geçmeye başladı.

28.02.2020 13:25 | Son Güncelleme: 28.02.2020 13:32
Mülteciler Ayvacık'tan botlarla Midilli Adası'na geçmeye başladı

'nin düzensiz göçmenler konusunda aldığı serbest geçiş kararı sonrasında göçmenler, 'nin ilçesi sahillerinden botlarla 'na geçmeye başladı.

Göçmenlerin kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya geçmesine engel olunmayacağı haberleri üzerine dün geceden itibaren Ayvacık sahillerine gelmeye başlayan mülteciler, botlarla Midilli Adası'na geçmeye başladı. Öte yandan, daha önce Ayvacık sahillerinden Midilli Adası'na yasa dışı geçiş yapmak isterken yakalanıp, ilçede bulunan Göç İdaresine bağlı Yabancıları Geri Gönderme Merkezinde bulunan 400 mültecinin de Midilli Adası'na geçmek için hazırlandığı öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA


Haber Videosu

: Mülteciler Ayvacık'tan botlarla Midilli Adası'na geçmeye başladı
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