Mülteciler Avrupa'ya geçmek için sınır kapılarına hareket etti
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Mülteciler Avrupa'ya geçmek için sınır kapılarına hareket etti

Sınır kapılarının açıldığı iddiaları üzerine mülteciler Avrupa'ya geçmek için sınır kapılarına hareket etti.

28.02.2020 08:55 | Son Güncelleme: 28.02.2020 08:55
Mülteciler Avrupa'ya geçmek için sınır kapılarına hareket etti

Sınır kapılarının açıldığı iddiaları üzerine mülteciler 'ya geçmek için sınır kapılarına hareket etti.

Sınır kapılarının açıldığı iddiaları üzerine mülteciler Avrupa'ya geçmek için sınır kapılarına yöneldi. Gerek Suriye sınırından gerekse Türkiye içinden Avrupa'ya gitmek isteyen mülteciler yollara düştü.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İHA

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