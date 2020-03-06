'Mülteciler AB'nin Kapılarının Açık Olduğuna İnandırıldılar'
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'Mülteciler AB'nin Kapılarının Açık Olduğuna İnandırıldılar'

İdlib'de yaşanan krizin bölgeye etkilerini görmeye gelen AB Komisyonu üyesi Janez Lenarcic, Türk-Yunan sınırında yaşananların suni bir durum olarak nitelendirerek, "Mülteciler AB'nin kapılarının açık olduğuna inandırıldılar.

06.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 06.03.2020 09:46

'de yaşanan krizin bölgeye etkilerini görmeye gelen AB Komisyonu üyesi Janez Lenarcic, Türk-Yunan sınırında yaşananların suni bir durum olarak nitelendirerek, "Mülteciler AB'nin kapılarının açık olduğuna inandırıldılar. Ancak böyle bir şey yok" dedi



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: 'Mülteciler AB'nin Kapılarının Açık Olduğuna İnandırıldılar'
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