: 'Mülteciler AB'nin Kapılarının Açık Olduğuna İnandırıldılar'

06.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 06.03.2020 09:46

İdlib'de yaşanan krizin bölgeye etkilerini görmeye gelen AB Komisyonu üyesi Janez Lenarcic, Türk-Yunan sınırında yaşananların suni bir durum olarak nitelendirerek, "Mülteciler AB'nin kapılarının açık olduğuna inandırıldılar. Ancak böyle bir şey yok" dedi

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