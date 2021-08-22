'Mülteci videoları gerçek değil'
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'Mülteci videoları gerçek değil'

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nı ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Afganistan ile ilişkilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nı ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Afganistan ile ilişkilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akar Afganistan'da olası risk durumunda hızlı reaksiyon göstererek tahliyeleri gerçekleştirmek amacıyla uçakların hazır tutulacağını belirtti.

GRAFİK--Gerektiğinde hızlı reaksiyon göstererek tahliyeleri gerçekleştirmek amacıyla uçakları hazır tutacağız. Bir saat içinde oraya uçakları sokacağız ve Mehmetçiği alıp çıkacağız. Dolayısıyla elimizdeki uçakları hazır tutmak için yeni bir planlama yaptık. Biz vatandaşlarımızı Kabil'den İslamabad'a getiriyoruz, oradan THY ile yurda tahliye ediliyorlar. Bu yolla 570 vatandaşımızı tahliye ettik. Bir anlamda hava köprüsü kurduk.

Bakan Akar, 20 yıldır bulunduğumuz Afganistan ile ilgili gizli bir gündemimiz yok ifadelerini kullandı.

GRAFİK--Bizim yüzyıllardan beri Afganistan ile tarihi geçmişimiz, ortak değerlerimiz var. 20 yıldan beri oradayız, 6 yıldan beri de havaalanını işletiyoruz. Biz 2002'den beri Afgan kardeşlerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz. NATO o dönemde de tartışıyor, 'Ne zaman çıkacaksınız?' diyordu. Biz her seferinde dedik ki 'Afgan kardeşlerimiz istediği sürece biz burada kalmaya devam edeceğiz'. Biz aynı noktadayız. Bizim herhangi bir gizli gündemimiz yok.

Akar, bölgede sıkıntılı bir durum yaşanması halinde bölgeden 24 saatte çekiliriz dedi.

GRAFİK---Önemli olan Afgan kardeşlerimizin, ülkemizin ve milletimizin hak ve menfaatleri; bir de ahlaki ve kendi değerlerimiz var. Bu manada ilgili kurumlarca temaslar yapılıyor. Bunlardan da olumlu sinyaller geliyor. Tamamen bir iyimserlik havası tabii ki yok. Olaylar ters giderse, bir sıkıntı görürsek 24 saatte orayı terk ederiz.

Bakan Akar, sosyal medyada paylaşılan mülteci videolarının gerçeği yansıtmadığını da dile getirdi.

GRAFİK-- İran sınırı ile alakası olmayan veya ilgisiz bazı görüntüler paylaşılarak kamuoyunda farklı bir algı oluşturulmak isteniyor. Hudutlarda öyle görüntülerin çekilmesi mümkün değil. Engeller var, hudut birlikleri var, jandarma var, polis var, yol kontrol noktaları var. Bütün alanlarda İHA'lar faal.

'Mülteci videoları gerçek değil'
'Mülteci videoları gerçek değil'
'Mülteci videoları gerçek değil'
'Mülteci videoları gerçek değil'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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