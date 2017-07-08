Mülteci Taşımaya Ağır Ceza

Göçmen kaçakçılığına karışan araçlara el koyan hükümet, Kanun Hükmünde Kararname ile yeni bir düzenleme getirdi. Göçmen kaçakçılığında kullanılan ticari taksi hakkında; 30 gün içerisinde Maliye Bakanlığı'na araç kasko değeri teminatı yatırılması halinde araç iade edilebilecek.



Mülteci taşıma konusunun ağır yaptırımları olduğunu söyleyen Taksi Sahipleri Derneği Başkanı Mustafa Pala, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yapılan değişiklik konusunda taksici esnafını yeniden uyardı.



2017 yılında çıkarılan 690 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Göçmen Kaçakçılığı suçunda kullanılan araca el koyma yeniden daha ayrıntılı olarak düzenlendi. Böylece 2013 tarihli 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'na ek madde eklendi. Göçmen Kaçakçılığında kullanılan araçlara devlet tarafından el koyulma yeniden ayrıntılı olarak gündeme geldi. Taksi sahiplerinin mağdur olmasını istemediklerini vurgulayan Pala, "2013 Tarihli Kanuna göre arabanın direksiyonunda mal sahibi varsa göçmen kaçakçılığı yapan araca el koyuluyordu. 2017'de çıkarılan 690 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre artık aracı kullanan kişinin şoför ya da mal sahibi olması farkı kalmadı. Mal sahibi 'Benim haberim yoktu. ya da 'Benden bağımsız yapılan bir çalışma' diyemeyecek. Araca el koyulmasından kurtulamayacak. Devlet tarafından araçlarına el koyulan araç sahipleri 1 ay içerisinde Maliye Bakanlığı'na araç bedelini yatırarak kendi aracını adeta yeniden satın alacak" dedi.



"Cezalar çok ağır"



Taksici Esnafına çağrıda bulunan Pala, Taksicilerin mülteci taşımasının çok ağır yaptırımları olduğunu ve aracı kullananın mal sahibi ya da şoför olmasının farkının ortadan kalktığını vurguladı. Pala, "Cezalar çok ağır. Cezai yargılama üst sınır olan 8 yıldan başlıyor. Taksici Esnafı olarak Kesinlikle bu işe vesile olmayalım. Çözüm ortağı olarak buradayız. Taksi Sahipleri Derneği olarak ücretsiz danışmanlık hattı kurduk. Amacımız sıkıntıya düştükleri ya da kafalarının karıştığı hukuki, idari, mali konularda kendilerine danışmanlık yapmak, destek olmak. Bizzat ben yüzyüze arkadaşlarımıza bilgi vermek için hazırım. Taksi Sahipleri Derneği Halide Edip Adıvar Caddesi No. 154/ B Çalıkuşu Mahallesi Karabağlar İzmir adresimize başvuruda bulunabilirler. Dileyen arkadaşlarımız ise 0535 871 09 09, 0532 331 04 00, 0507 705 84 44, 0507 705 84 45 numaralı telefonlara başvurarak yine bana ulaşabilirler" diye konuştu. - İZMİR