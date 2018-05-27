Türkiye'nin Utanç Raporu! Mülteci Kız Çocuklarını Yaşlı Adamlara Satıyorlar

Son zamanlarda Türkiye'nin kanayan yarası haline gelen çocuk istismarına yönelik hazırlanan yeni bir rapor utanç tablosunun boyutunu bir kez daha gözler serdi.

SON 4 YILDA YÜZDE 33 ARTIŞ

Acıbadem Suç ve Şiddeti Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Oğuz Polat tarafından gerçekleştirilen "Türkiye'de Çocuk İstismarı Raporu-2" başlıklı araştırmaya göre cinsel suç mağduru olan çocukların oranı son dört yıllık dönemde en az yüzde 33 artış gösterdi. Prof. Dr. Polat, Suriyeli bazı mülteci kız çocuklarının, yaşlı adamlara başlık parası adı altında satıldığı iddiasını da gündeme getirdi.

21 BİN BAŞVURU YAPILDI

Rapora göre, Çocuk İzlem Merkezleri'ne (ÇİM) Ocak 2011 ile Mayıs 2016 arası Türkiye genelinde 21 bin 68 olgu başvururken bu vakaların yüzde 85'i kız, yüzde 15'i erkek çocuklardan oluştu. Vakaların yüzde 25.8'ine psikiyatrik değerlendirme yapılırken, yüzde 6.3'ü kadın doğum uzmanı tarafından değerlendirildi. Başvuru yapan çocukların yüzde 29'una adli tıp muayenesi yapılırken, vakaların yüzde 11.6'sı için koruma tedbiri alındı. Mağdur çocukların yüzde 1.7'sinden sosyal inceleme raporu istenirken, bu çocukların yüzde 0.09'u için MEB tarafından okul değişikliği talep edildi.

25 YIL ÖNCE KABUL EDİLEN SÖZLEŞMEYE UYULMUYOR

Milliyet'e konuşan Prof. Dr. Mehmet Oğuz Polat, Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin Meclis'ten 25 yıl önce geçmesine karşın sözleşme prensiplerinin halihazırda çocukların yaşamında yeterince yer almadığını belirterek, "İmzacı taraf devletin çocuğunun her türlü hakkını korumak zorunda olduğu prensibini hatırlayacak olursak istismar edilen çocukların sayısının bu denli artıyor olması bu durumla bağdaşmıyor. Çocukta cinsel istismar olgularının yelpazesinin pedofiliden başladığı, ensest, cinsel içerikli film, fuhuşla devam ettiği görülüyor.

UTANÇ RAKAMLARI

Araştırmaya göre 2016-2017 yıllarında Türkiye'de 0-11 yaş arası 2 bin 487 kız çocuğu ile aynı yaş grubundaki bin 124 erkek çocuğu cinsel saldırı veya mağduriyet yaşadı. 12-14 yaş dilimindeki 3 bin 688 kız çocuğu ile aynı yaştaki 563 erkek çocuk cinsel istismar veya saldırı mağduru oldu. 15-17 yaş dilimindeki 8 bin 460 kız çocuk ile 518 erkek çocuk da cinsel istismara uğradı.

FUHUŞ AMAÇLI KAÇIRMA ARTIYOR

Özellikle 2012'den başlayarak devam eden mülteci sorununun insan kaçakçılığını ve ona bağlı olarak çocuk kaçırma ve fuhuş için kullanılma olaylarını artırdığı, yapılan çalışmalarda cinsel istismara uğramış olan çocuklarda fiziksel etkilerin olduğu, enfeksiyon ve istenmeyen hamileliklerin gözüktüğü ortaya çıkmıştır" dedi.

SURİYELİ KIZ ÇOCUKLARI YAŞLI ADAMLARA SATILIYOR

Suriyeli bazı mülteci kız çocuklarının, yaşlı adamlara başlık parası altında satıldığı iddiasını da gündeme getiren Prof. Dr. Polat, "Türkiye'de insan kaçakçılığını ve ona bağlı olarak çocuk kaçırma ve fuhuş amaçlı kullanılma olayları artıyor. Çocuk istismarı konusunda çok kısıtlı sayısal veri bulunuyor. Bazı alanlarda ise bu rakam hiç denecek düzeyde. Bu alanların başında da organize suç çeteleri tarafından fuhuş rakamları geliyor. Bu olgulara Suriye sınırında sıklıkla gözlenen küçük yaşta kız çocuklarının yaşlı adamlara başlık parası altında satılması da yer alıyor" diye konuştu.