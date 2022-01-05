İngiltere'de "Uyruk ve Sınırlar Yasa Tasarısı" protesto edildi

İngiltere'nin başkenti Londra'da göstericiler, "mülteci karşıtı yasa tasarısı" olarak nitelendirilen "Uyruk ve Sınırlar Yasa Tasarısı"na tepki gösterdi.

Ülkeye yasa dışı yollardan girmeye çalışan göçmenlere hapis cezası verilmesi ve sonradan vatandaş olanların kendilerine haber verilmeden vatandaşlıktan çıkarılması gibi düzenlemeleri içeren yasa tasarısı Lordlar Kamarası'nda görüşüldüğü esnada parlamentonun karşısında gösteri düzenlendi.

Protestocular, ellerinde "Mülteciler buraya hoş geldiniz", "(İngiltere İçişleri Bakanı) Priti Patel sizi vatansız bırakabilir ve bunu size haber vermeyebilir" ve "Hiçbir insan yasa dışı değildir" yazılı pankartlar taşıyarak, yasa tasarısının geri çekilmesi çağrısında bulundu.

Gösteride konuşan İngiltere Müslüman Birliği Başkanı Raghad Altikriti, yasa tasarısının ırkçı olduğunu ve ülke genelinde farklı etnik gruplardan 6 milyon kişiyi etkileyebileceğine işaret ederek, herkesin birlik olup buna karşı çıkması gerektiğini söyledi.

Altikriti, "Bu yasa tasarısı her insanın onurunu etkileyebilecek. Bu sadece başlangıç. Birlik olup buna karşı çıkmalıyız." ifadelerini kullandı.

"İnsanları vatansız bırakacak"

Media Diversified adına gösteride konuşan Samantha da söz konusu yasa tasarısının ırkçı, İslamofobik ve faşist olduğunu, İngiltere İçişleri Bakanı Patel'in de faşist örgütlerin destekçisi olduğunu öne sürdü.

Samantha, tasarının İngiltere'de yaşayan çok sayıda kişiyi etkileyebileceği ve vatansız bırakacağı değerlendirmesinde bulundu.

İngiliz hükümetinin düzensiz göçle mücadele planı

İngiliz parlamentosu, Temmuz 2021'de iltica etmek maksadıyla ülkeye yasa dışı yollardan girmenin suç sayılmasını öngören tartışmalı "Uyruk ve Sınırlar Yasa Tasarısı"nı gündemine taşıdı.

"Uyruk ve Sınırlar Yasa Tasarısı", yasa dışı yollarla İngiltere'ye ulaşan herkesin suçlanmasını öngören düzenlemeler içeriyor. Bu yasa tasarısındaki bir madde, mültecileri taşıyan küçük teknelere müdahale eden yetkilileri "olası cezai işlemlerden" muaf tutuyor. Bu durumun, mülteci teknelerine müdahalelerin ölümlerle sonuçlanmasına yol açabileceği değerlendiriliyor.

Hükümet, söz konusu yasa tasarının parlamentodan geçmesi halinde, insan kaçakçılarının ağlarının çökertileceğini savunuyor.