Mülteci kamplarında yaşayan çocukların bayram sevinci
İslam aleminde salı günü Ramazan Bayramı'nın ilk gününü kutluyor. Bayram heyecanı evlerinden uzakta yaşayan mülteciler için biraz buruk yaşansa da çocuklar kamplarda ellerine geçirdikleri plastik atıklardan eğlence yaratabiliyor.
İslam aleminin Ramazan Bayramı birçok ülkede salı günü başladı. Bayram kutlamaları evlerinden uzakta yaşayan mülteciler için biraz buruk da olsa çocuklar için mülteci kampında bulunan plastik atıklar bile oyuna dönüşebiliyor.
Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırına yakınındaki İdlib ilinin Kah ilçesindeki bir mülteci kampında çocukların bayram manzaraları Açıklaması Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com