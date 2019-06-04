Mülteci kamplarında yaşayan çocukların bayram sevinci

İslam aleminin Ramazan Bayramı birçok ülkede salı günü başladı. Bayram kutlamaları evlerinden uzakta yaşayan mülteciler için biraz buruk da olsa çocuklar için mülteci kampında bulunan plastik atıklar bile oyuna dönüşebiliyor.

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırına yakınındaki İdlib ilinin Kah ilçesindeki bir mülteci kampında çocukların bayram manzaraları Açıklaması Euronews.com'da Görüntüle