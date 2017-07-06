Mülteci Kadınlara Yangına Müdahale Eğitimi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörlüğü ve Birleşmiş Milletler (BM) Nüfus Fonu (UNFPA) iş birliğiyle kurulan Kadın Sağlığı Danışma Merkezi'nde bulunan yaklaşık 300 mülteci kadına verilen yangına müdahale eğitiminin ardından tatbikat gerçekleştirildi.



ESOGÜ'nün Çamlık 2 Yerleşkesi'nde faaliyet gösteren merkezde eğitim gören yaklaşık 300 Suriyeli ve Iraklı kadına, üniversitenin Sivil Savunma Birimi Yangın Güvenlik Uzmanı Serap Mergen tarafından yangına müdahale konusunda teorik ve uygulamalı eğitim verildi.



Kadın sığınmacılara yönelik eğitimin ardından yangına müdahale tatbikatı yapıldı. Kadınların tatbikatta başarılı oldukları gözlendi.



"Kız kardeşlerimize eğitim verdik"



Merkezin Proje Sorumlusu Doç. Dr. Figen Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezde mülteci kadınların güçlenmesine yönelik bir sosyal sorumluluk projesi yürüttüklerini belirtti.



Kadınlara yönelik eğitimler verdiklerini anlatan Çalışkan, "Ev içinde çıkabilecek olası yangınlara karşı ESOGÜ'den bir uzmanımız, kız kardeşlerimize eğitim verdi. Çadır kentlerde yangın önemli zararlar verdi. Ayrıca yangın mutfakta bulunan bir kadın için önemli bir problem. Kadın mültecilere yönelik verilen teorik eğitimin ardından uygulamalı eğitimimizi gerçekleştirdik." diye konuştu.



ESOGÜ Sivil Savunma Birimi Yangın Güvenlik Uzmanı Serap Mergen ise Suriye ve Irak'dan gelen mülteci kadınlara yönelik evlerinde çıkabilecek olası yangınlara müdahale konusunda eğitim verip tatbikat yaptıklarını bildirdi.



Evlerde yangın açısında pek çok risk faktörün bulunduğuna değinen Mergen, "Çeşitli yangınlara karşı nasıl müdahale edilmesi konusunda teorik ve uygulamalı eğitimler verdik. Mülteci kadınlarımız başarılı oldu." ifadelerini kullandı.



Irak'tan Türkiye'ye gelen Yusya Yahya da kendilerine kucak açan Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.



Merkezden eğitim almaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yahya, "Yaklaşık 7 aydır Türkiye'deyim. Merkezde çeşitli eğitimlere katılıyoruz. Yangına müdahale eğitimi aldım. Herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Suriye'den gelen İlham Seyidayid ise Türkiye'ye 4 yıl önce Halep'ten geldiğini belirtti.



Kendilerine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür eden Seyidayid, "Merkez'de önemli eğitimler alıyoruz. Bu eğitimlerin devam etmesi gerekiyor." dedi.