Mülteci gençlerden '5 litrelik' pet şişeden gaz maskesi
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Edirne, Güncel

Mülteci gençlerden '5 litrelik' pet şişeden gaz maskesi

Edirne'de, Pazarkule-Kastanies Sınır Kapısı arasında bulunan 'tampon' bölgede, bekleyişlerini sürdüren mültecilere, Yunanistan güvenlik güçlerinin sert müdahaleleri aralıksız devam ediyor.

10.03.2020 14:45 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:45
Mülteci gençlerden '5 litrelik' pet şişeden gaz maskesi

Edirne'de, Pazarkule-Kastanies Sınır Kapısı arasında bulunan 'tampon' bölgede, bekleyişlerini sürdüren mültecilere, Yunanistan güvenlik güçlerinin sert müdahaleleri aralıksız devam ediyor. Sınır hattında yoğun biber gazı bombardımanına maruz kalan mülteciler, plastik pet şişelerden yaptıkları gaz maskeleri ile korunmaya çalışıyor.

(Koray Ustabaşı/İHA)

Kaynak: İHA

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