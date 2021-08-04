Mülteci çocukların simgesi kukla "Küçük Amal"ın İngiltere'ye yolculuğunda durağı İzmir oldu
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Mülteci çocukların simgesi kukla "Küçük Amal"ın İngiltere'ye yolculuğunda durağı İzmir oldu

Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan - Haberler | Güncel

Suriyeli mülteci çocukların yaşadığı zorlukların dünya gündemine taşınması amacıyla tasarlanan 3,5 metre uzunluğundaki kukla "Küçük Amal", Gaziantep'ten başlayan İngiltere yolculuğu kapsamında İzmir'e geldi.

Suriyeli mülteci çocukların yaşadığı zorlukların dünya gündemine taşınması amacıyla tasarlanan 3,5 metre uzunluğundaki kukla "Küçük Amal", Gaziantep'ten başlayan İngiltere yolculuğu kapsamında İzmir'e geldi.

Mülteci çocukların aileleriyle ya da aileleri olmadan Avrupa'ya uzanan yolculuklarındaki zorlukları gündeme taşıyacak "Küçük Amal", İzmir'in Selçuk ilçesinde Şehit Polis Metin Tavaslıoğlu Caddesi boyunca yürüyerek mahallede yaşayan aileler ve çocuklarıyla tanıştı, fotoğraf çektirdi.

Bando takımı eşliğinde yürüyüşüne devam eden Küçük Amal'a, çocukların yanı sıra aileleri de katıldı. Bazı vatandaşlar da evlerinin balkonlarından yürüyüşü izleyerek etkinliği telefonlarına kaydetti.

Çocukların yanı sıra büyüklerin de ilgiyle izlediği Küçük Amal'ın yürüyüşü sırasında gördüğü bir zeytin ağacını öpmesi ise vatandaşlar tarafından alkışlandı.

Küçük Amal'ın iki haftalık Türkiye yolculuğunun onuncu durağı olan İzmir'deki programı, 6-7 Ağustos'ta Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda başlayacak ve Konak Meydanı ile Kültürpark'ta devam edecek.

İzmir'deki son durak olan Çeşme programı, 8 Ağustos'ta, Çeşme Sağlık Plajı'nda gerçekleştirilecek.

Annesini bulmak üzere yola çıkan bir kız çocuğunun hikayesi

Mülteci konularını işleyen İngiltere merkezli Good Chance Tiyatrosu öncülüğünde hazırlanan, Türkiye ve dünyadan birçok sanatçı, kurum ve kuruluşun desteklediği "Yürüyüş (The Walk) Projesi" kapsamında hazırlanan kukla "Küçük Amal", annesini bulmak üzere yola çıkan bir kız çocuğunun hikayesini konu alıyor.

"Küçük Amal"ın buruk hikayesiyle dünya kamuoyunda farkındalık oluşturmayı ve mülteci çocukların sorunlarına dikkat çekmeyi amaçlayan proje çerçevesinde tasarlanan 3,5 metre uzunluğundaki kukla, 8 ülke sınırını aşarak, 65 şehirde binlerce kilometrelik yolculuk yapacak.

Kuklanın yolculuğu, 3 Kasım'da İngiltere'nin Manchester kentinde son bulacak.

Mülteci çocukların simgesi kukla 'Küçük Amal'ın İngiltere'ye yolculuğunda durağı İzmir oldu
Mülteci çocukların simgesi kukla 'Küçük Amal'ın İngiltere'ye yolculuğunda durağı İzmir oldu
Mülteci çocukların simgesi kukla 'Küçük Amal'ın İngiltere'ye yolculuğunda durağı İzmir oldu
Mülteci çocukların simgesi kukla 'Küçük Amal'ın İngiltere'ye yolculuğunda durağı İzmir oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan

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