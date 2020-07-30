Mülteci çocuklar, Kovid-19'u masal kitaplarından öğrenecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mülteci çocuklar, Kovid-19'u masal kitaplarından öğrenecek

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD), mülteci çocuklar için koronavirüsten (Kovid-19) korunma yöntemlerini anlatan masal kitapları hazırladı.

Mülteci çocuklar, Kovid-19'u masal kitaplarından öğrenecek
30.07.2020 18:41 | Son Güncelleme: 30.07.2020 18:44

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD), mülteci çocuklar için koronavirüsten (Kovid-19) korunma yöntemlerini anlatan masal kitapları hazırladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, "Mülteci Çocuklara Yönelik Al Farah Çocuk ve Aile Destek Merkezleri Projesi" kapsamında, 3 ayrı yaş grubu ve ebeveynler için hazırlanan 56 bin kitap, başta İstanbul, Gaziantep, Ankara ve İzmir olmak üzere 12 ilde dağıtılacak.

Türkçe ve Arapça dil seçeneği ile 4-6 yaş grubuna yönelik hazırlanan "Farah Kelebeği'nin Anlatacakları Var" masal kitabı ile mülteci aileler, çocuklarına kendilerine güvenmeleri noktasında destek olacak.

Oyunlardan ve görevlerden oluşan, 7-11 yaş grubundaki çocukları kapsayan "Koronavirüs ve Terazimdeki Duygular" kitabı ile okuyucuların, zor duygularla nasıl baş edebilecekleri, öğrenmeleri ve evde geçirdikleri süreyi de eğlenceli ve verimli bir hale getirmeleri planlanıyor.

Dernek, 12 yaş ve üstü çocuklar için hazırladığı "Koronavirüs Günlüğüm" kitabı ile de gençlerin, salgın, salgından korunma yolları ve hastalıkla mücadelede yaşanan olumlu gelişmeler hakkında bilgi verirken duygu ve düşüncelerini de yazmaya teşvik ederek, Kovid-19 sürecinde, kendilerini yalnız hissetmemeleri amaçlanıyor. Hazırlanan kitapçıkta, "bir gün eskiye döneceğiz" mesajı, genç okuyucuların dikkatine sunuluyor.

Aileler de unutulmadı

Koronavirüs sürecinde çocukların aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan, "Çocuklarla Birlikte Evde Kolayca Uygulanabilecek Oyun ve Etkinlikler" kitabı ile de farklı yaş grupları için evde yapılabilecek 60 etkinlik ve oyun yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SGDD-ASAM Genel Koordinatörü İbrahim Vurgun Kavlak, UNICEF iş birliği ile yürüttükleri Al Farah Çocuk ve Aile Destek Merkezi'nde, çocukların ve ailelerinin sosyal, psikolojik ve Kovid-19 ile ilgili konularını da kapsayan sağlık danışmanlık hizmeti verdiklerini ifade etti.

Kavlak, Kovid-19 ile mücadele kapsamında, kamu sağlığının korunmasına yönelik yürütülen çalışmaların yanı sıra ihtiyaç sahibi ailelere ve çocuklara hijyen kiti dağıtımını sürdürdüklerini vurguladı.

Kitapçıkların çocuklarda farkındalık yaratmak ve çocuklara psikososyal destek sağlamak amacıyla SGDD çalışanı 8 psikolog tarafından hazırlandığını ifade eden Kavlak, şu bilgileri verdi:

"SGDD-ASAM Al Farah Çocuk ve Aile Destek Merkezleri'nde gerektiği takdirde sosyal mesafe kuralları ve pandemi önlemleri uygulanarak yüz yüze, yeterli durumlarda da internet üzerinden ve telefon yoluyla danışmanlıklar vererek ya da kamu kurumlarının koordinasyonunda ihtiyaç sahibi sığınmacıları ziyaret ederek destek sağlıyoruz.

Pandemi sürecinden en çok etkilenenlerin başında çocuklar geliyor. Kovid-19 sürecinde çocukların kendilerini ve ailelerini güvende hissetmesi çok önemli. Kitapçıklarda, hem ailelere hem de çocuklara bu süreçle nasıl baş edecekleri anlatılıyor."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu 3. Sayfa
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler Ekonomi
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler
'Defalarca tecavüze uğradım' diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi Güncel
"Defalarca tecavüze uğradım" diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor Yaşam
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı Yaşam
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu 3. Sayfa
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu
Kan kusunca minibüsten inen yaşlı adam, oturduğu kaldırımda yaşamını yitirdi
Kan kusunca minibüsten inen yaşlı adam, oturduğu kaldırımda yaşamını yitirdi
Meteoroloji'den Kurban Bayramı öncesi 6 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji'den Kurban Bayramı öncesi 6 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor
CHP'den kulisleri sallayan 'Muharrem İnce parti kuracak' iddialarına yanıt
CHP'den kulisleri sallayan "Muharrem İnce parti kuracak" iddialarına yanıt
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması
Son Dakika: ABD'den küstah çıkış: S-400'ler için Türkiye'ye uygulayacağımız yaptırımları hala değerlendiriyoruz
Son Dakika: ABD'den küstah çıkış: S-400'ler için Türkiye'ye uygulayacağımız yaptırımları hala değerlendiriyoruz
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü
Adana ve Hatay'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Adana ve Hatay'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu
İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu
Arnavutköy'de bir berberin çırağını taciz ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı
Arnavutköy'de bir berberin çırağını taciz ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı
Rusya ve Çin'den dolara büyük darbe: İki ülke arasındaki ticarette dolarla ödeme ilk kez yüzde 50'nin altına düştü
Rusya ve Çin'den dolara büyük darbe: İki ülke arasındaki ticarette dolarla ödeme ilk kez yüzde 50'nin altına düştü
Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam için teklif yapacak
Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam için teklif yapacak
Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi
Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi
Son Dakika: Trabzonspor'un UEFA'dan 1 yıl men cezasıyla ilgili CAS'a yaptığı itiraz reddedildi
Son Dakika: Trabzonspor'un UEFA'dan 1 yıl men cezasıyla ilgili CAS'a yaptığı itiraz reddedildi
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu
Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti
Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti
Galatasaray, milli futbolcu Nuri Şahin'i gündemine aldı
Galatasaray, milli futbolcu Nuri Şahin'i gündemine aldı
Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatından Ermenistan'ı korkutacak kareler
Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatından Ermenistan'ı korkutacak kareler
Younes Belhanda'nın Galatasaray ile yolları ayrılıyor
Younes Belhanda'nın Galatasaray ile yolları ayrılıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Özgür Özel Mehmet Han Ekrem İmamoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hazal Kaya Kerem Bursin Demet Akalın Nebahat Çehre
Spor Cüneyt Çakır Mehmet Topal Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Bayram Beşiktaş Trabzonspor Türkiye Kupası
Şu an buradasınız: Mülteci çocuklar, Kovid-19'u masal kitaplarından öğrenecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.7.2020 20:04:41. #1.14#
title